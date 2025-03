El cuatripartito de Cambados calla ante una nueva crisis por temas competenciales

El cuatripartito de Cambados atraviesa una grave crisis motivada por cuestiones competenciales, aunque ninguno de los socios ha querido hacer declaraciones después de la imagen vivida en el Pleno del jueves. Ni siquiera el BNG, que se ausentó de la sesión para expresar su malestar y que por ahora también calla. Su portavoz, Liso González, se limitó a indicar que «por el momento no haremos declaraciones», sin explicar porqué dejaron en minoría a PSOE, Somos y Pode en un trámite importante para el pago de 900.000 euros en facturas.

Es la segunda vez en menos de dos meses que los nacionalistas dan muestras de malestar. No obstante, la brecha que se abrió en diciembre, por la modificación de una moción sobre asilo, parecía casi cerrada. Ha sido un nuevo asunto sobre las competencias atribuidas a cada partido del pacto el que ha llevado a González y a su compañera, la concejala de Igualdade, Mar Pérez, a estallar silenciosamente, o no tanto, porque estos días ya no acudieron a algunos actos de sus concejalías, aunque sí continúan trabajando en sus respectivas áreas.

«Amenazaron con irse»

Los populares aseguran que horas antes del Pleno del jueves, por la mañana, se vivió un episodio público en la Casa Consistorial, con el Bloque «amenazando con abandonar el gobierno», declaró ayer su portavoz, Sabela Fole.

La opositora ha pedido explicaciones por una ausencia que puso en riesgo la aprobación de la modificación extrajudicial de crédito y, en consecuencia, el abono de deudas pendientes con grandes empresas, como Sogama o la compañía eléctrica, pero también con medianos y pequeños proveedores.

Iban a votar en contra por las «anomalías e irregularidades existentes», según denunció, señalando cuestiones como el pago de autobuses para acudir a «manifestaciones impulsadas por el BNG». Aunque durante la sesión también criticó el gasto de la Festa do Albariño, pues lo considera caro porque «el nivel está muy por debajo del que tenía hace años», dijo en referencia a los años de gobierno de su partido.

Tanto el concejal de Festexos, Tino Cordal, como el alcalde, Samuel Lago, señalaron que hay una «hiperinflación de cachés» de los artistas en Galicia, pero que aún así se trata de una inversión a seguir porque «deja millones de euros de dos dígitos en la economía local» y la gente «nos felicita» por el cartel, defendieron. El regidor socialista también quitó hierro al mecanismo, recordando que lo contempla la legislación para cuadrar las cuentas: «Vilanova aprobó hace poco uno de dos millones y Ribadumia de 930.000 euros, dos concellos que son referentes para vosotros».

Finalmente, los ocho concejales del PP se abstuvieron por «responsabilidad», añadió Fole, quien considera «inaudita» la situación de un gobierno , «roto, inestable y caprichoso», añadió.