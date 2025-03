Las comparsas mecas reúnen a 440 espectadores y 450 concursantes

Al cierre de esta edición sigue celebrándose en el Auditorio Municipal de Monte da Vila, en el Concello de O Grove, el tradicional festival de comparsas, para muchos la cita más esperada y destacada del Entroido Meco.

Por el escenario, donde el gobierno local decidió montar un nuevo graderío –con capacidad para unas 70 personas–, pasan hasta la madrugada nueve comparsas que suman entre 450 y 500 integrantes.

La más «pequeña» tiene treinta, la mayoría de los grupos reúnen entre 50 y 60 personas, y la comparsa estrella vuelve a ser As + Plus, con nada menos que 97 mujeres en sus filas. ¡Y eso que a última hora fallaron alrededor de dieciséis!

Asistentes a la fiesta de carnaval en el restaurante O 48 da Platería. / FdV

La espectacularidad de las comparsas mecas no solo queda de manifiesto por el número de integrantes, sino también, y sobre todo, por su colorido, original y, en algún caso, espectacular vestuario.

Lógicamente, una cita que brilla también por la letra de las canciones, siendo esto última una reflexión extensiva a las formaciones que se han constituido para animar los bares y calles de la localidad sin participar en el festival que se celebraba esta noche, en el que se reparten casi 5.000 euros en premios.

Un auténtico espectáculo que arrancaba en torno a las ocho de la tarde por medio de la comparsa, también íntegramente femenina, A Tropa de Moncha a Caralla, y que pueden presenciar en directo 440 afortunados.

Ellos son los que pudieron comprar las entradas que se pusieron a la venta, a un precio de 6 euros, a eso de las 10.30 horas. «Y a mediodía ya no quedaba ninguna», explicó el concejal de Festejos, Santi Meis.

El mismo que aclara que «algunos de los vecinos que no estaban dispuestos a perderse el concurso de comparsas hicieron cola para poder retirar las entradas desde la una de la madrugada».

En definitiva, un auténtico acontecimiento social, cultural y carnavalesco que moviliza a un millar de vecinos, entre artistas y público, en el que junto a As + Plus y A Tropa de Moncha A Caralla participan las comparsas Os Arrombados, Os de Sempre, Os do Primeiro Mío, Leña Verde, Jana de Leria, X y Os Barallocas.