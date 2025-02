Nueva crisis en el cuatripartito de Cambados: el BNG da plantón a sus socios en el Pleno

La ausencia del BNG, sin aparente justificación, marcó el Pleno celebrado ayer en Cambados y al que se llevaba el pago de más de 900.000 euros en facturas pendientes. El asunto no era menor por la cuantía y porque la falta de sus dos concejales dejó al cuatripartito en minoría para sacar adelante esta modificación extrajudicial de crédito que implica el pago a grandes empresas, pero también a proveedores más pequeños. Salvó la situación que el PP se abstuviera por este motivo, por no entorpecer el cumplimiento con estas obligaciones, aunque no faltaron sus críticas a la gestión financiera del Concello.

Los nacionalistas no quisieron dar explicaciones ayer por la noche sobre los motivos del plantón, pero se espera que a lo largo del día de hoy expongan sus motivos pues, claramente, fue la expresión de un enfado cuyo motivo se desconoce y que podría tener su origen en un conflicto vivido horas antes.

Su relación con el resto de socios (PSOE, Somos y Pode) era tensa desde diciembre, cuando un cambio no avisado previamente en una moción sobre el asilo llevó a Liso González y a Mar Pérez a abandonar otro Pleno. Tras aquello, sus responsables de organización comparecieron y expusieron problemas en el gobierno y exigieron reunir a la comisión de seguimiento del pacto. Y aunque no se celebró porque el socio de Pode, José Ramón Abal Varela, les dio plantón, hace no mucho González declaraba a FARO que se habían limado asperezas. Por lo que se ve, hasta ayer.