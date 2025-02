La belleza efímera que domina Vilanova

La belleza efímera que ofrece la camelia es un bien muy presente en Vilanova de Arousa que, este fin de semana, acoge la IX edición de su particular muestra. Pero, además de esta muestra, la presencia de esta flor es constante en el municipio, no solo en los jardines públicos, sino también en otros lugares. Un ejemplo de ello es la senda de las camelias de Vista Real, un espacio que, cuando el pazo fue adquirido por el Concello, era apenas un esbozo, ya que apenas había un puñado de camelios plantados. Durante los últimos años, y aprovechando los constantes Obradoiros de Emprego, esa senda de los camelios ha ido creciendo con la plantación de varias especies que sirven para embellecer la enorme finca del pazo que un día perteneció a los Charlín. La senda va rodeando el muro perimetral y, aunque todavía no está finalizada, se espera que pueda continuarse en el futuro hasta completar un espacio de ocio que ofrezca una perspectiva diferente del pazo vilanovés.

Además de la presencia de camelios en zonas públicas, en Vilanova existen un considerable número de cultivadores de esta flor. De hecho, en la muestra que se celebra mañana, van a participar una quincena de expositores de Vilanova, a lo que se suma la Asociación de Mulleres Rurais, que también presenta su particular muestra todos los años. Ana Carballas, la edil que se está encargando de la organización de la muestra, destaca que «Vilanova es una tierra de camelios, con algunos ejemplares centenarios, como ocurre en las instalaciones de la casa museo de Valle-Inclán, donde varios de sus árboles pasan de los 100 años de vida» y donde existe, incluso, una especie de camelia que lleva el nombre del escritor vilanovés.

La muestra, que alcanza la IX edición, se celebra este fin de semana en el Multiusos de Vilanova de Arousa . Serán dos días de exposición en la que van a participar más de sesenta expositores y habrá 110 metros lineales para poder observar la belleza de muchas de las camelias que se van a presentar.

La muestra no incluye la celebración de un concurso, pero eso no quita que, entre aquellos que participarán en ella, se encuentren nombres como los de Abelardo Barcala, con varias Camelias de Ouro en su haber, o el de los vecinos de Baión Carmen Moldes y Juan José Castro, que también han sumado numerosos premios por la espectacularidad de las flores que cultivan. Junto a ellos «habrá gente llegada desde Cuntis, Pontevedra o Boiro, todos ellos con un gran prestigio en el mundo de la camelia», explica Carballa.

La muestra también tendrá un espacio para cuadros que reflejan la belleza de esta flor como para camelias elaboradas con latón y resinas. El Multiusos estará abierto para visitar la muestra entre las 13 y las 20.30 horas de mañana y de 10 a 20.30 durante la jornada del domingo. La cita está organizada por el propio Concello de Vilanova ya cuenta con la colaboración de la Sociedad Española de la Camelia y de la Diputación Provincial de Pontevedra.