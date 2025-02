La Cofradía cambadesa busca con urgencia almacenaje para el material de la lonja

La Cofradía de Cambados sigue esperando noticias para saber si podrá compatibilizar la actividad con la retirada del tejado de la lonja. No obstante, las perspectivas no son nada positivas, pues contiene amianto. Con todo, una de las cuestiones que más le urge ahora mismo es encontrar una nave donde almacenar todo el material, pues la planta de Porto de Cambados no cuenta con espacio suficiente.

Cabe recordar que estas instalaciones serían las elegidas para celebrar las rulas en el caso de que finalmente la cubierta tenga que quitarse de una sola vez para poner la nueva, en lugar de hacerlo por fases. La adjudicataria está a la espera de una respuesta de Sanidade sobre este extremo.

La empresa sigue obrando y ahora está en la zona de las oficinas, como contempla este proyecto de más de un millón de euros que, cabe recordar, incluye la ampliación y modernización del recinto del puerto de Tragove.

La planta de Porto de Cambados permitiría no parar las subastas, pero el patrón mayor, Alejandro Pérez, reconoce que no caben todas las clasificadoras ni las mesas que tienen en cantidad y encontrar un lugar provisional les está suponiendo un «quebradero de cabeza» porque no encuentran ninguna nave ni departamento vacío y con las condiciones necesarias. Asimismo están esperando a conocer más detalles de los tiempos de duración de esta operación para acondicionar la que funcionaría como nueva rula.