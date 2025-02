Citan a los vecinos a una nueva toma de datos para la concentración parcelaria

La compleja y polémica concentración parcelaria del Concello de Catoira sigue su curso con el proceso de toma de datos sobre el terreno.

Mañana se lleva a cabo, desde las 10.00 horas, en el entorno de la aldea de O Condado y el río Freixeiro, donde están citados los propietarios de parcelas situadas en los polígonos 42, 43 y 77 del Catastro.

Esto implica revisar predios de lugares como Sobre do Condado, Cruz dos Toxos, Portocarro, Cerqueiras de Arriba, Mayos, Sobre do Río, Agro do Muíño y Agro Longo.

Como también de Xesteira do Condado, Revolta, Pinar do Rei, Sobreiriñas, Cerqueiro, Agro Cerqueiro, Fonte Salgueiras, Camiño, Agro dos Salgueiriños, Agro das Tomasas, Agro y Cortizos.

Todos ellos espacios agrupados en la fase de ordenación de Catoira Sur, con una superficie a concentrar de 1.276 hectáreas y de la que forma parte la parroquia de San Mamede de Abalo, que comprende los lugares de O Busto, O Condado, Cores, Freixeiro y O Souto da Vila.

También la parroquia de San Miguel de Catoira, que integra los lugares de Catoira, A Corredoira, Barral, Casal de Mogos, Aragunde y O Outeiriño, además de a San Salvador, en la parroquia de San Pedro de Dimo.