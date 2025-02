Cinco empresas aspiran a ejecutar los proyectos del geodestino Mar de Santiago

Otro frente abierto por tres de los integrantes de Mar de Santago (Pontecesures, Valga y Catoria) es negociar su relación con la Mancomunidade O Slanés, un vínculo que los tres municipios del Ullán consideran que debe estrecharse. Por el momento, no se ha dado un contacto formal entre la Mancomunidade y estos tres municipios, aunque la alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, reconoce que «estamos pendientes de cuadrar agendas para llevarlo a cabo y analizar las diferentes vías de colaboración que podamos tener».Tocino reconoce que, en el plano administrativo, «pertenecemos a la comarca de Caldas, pero nuestra relación con la de O Salnés es muy intensa, por eso consideramos interesante participar en una Mancomunidade que nos puede prestar servicios y actuar todos juntos a la hora de solicitar mejoras en toda esta zona geográfica».Una de las vías abiertas para esta posible relación, o incluso, integración, pasa precisamente por el geodestino Mar de Santiago, construido con uno de los integrantes de la Mancomunidade en torno a un proyecto que afecta a otros municipios de O Salnés, como el la Variante Espiritual. No en vano, la comarca envía a miles de peregrinos a través del río Ulla hasta Pontecesures, permitiéndoles descubrir espacios como las Torres do Oeste o la playa fluvial de Vilarello. La promoción conjunta de este proyecto es algo QUE le interesa mucho a la Mancomunidade do Salnés en el plano turístico por lo que se está trabajando en la integración del geodestino.