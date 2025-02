Cambados, uno de los favoritos para el traslado del festival Son do Mar

El festival Son do Mar no celebrará una nueva edición en O Grove ante el rechazo del Concello a autorizarlo en la zona de O Corgo. No obstante, sus promotores no renuncian a él y fuentes solventes señalan que el nuevo emplazamiento podría estar entre Cambados y otros tres municipios de la zona.

La iniciativa es oriunda de la localidad meca e incluso ha contado con un amplio respaldo social, traducido en el apoyo de los partidos de la oposición y entidades como la de los Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes), intercediendo por los empresarios locales Virvi Fraga y Nacho Escalante.

Antecedentes

El Ejecutivo local se opuso desde el primer momento en que conoció las intenciones de los mismos de trasladar el festival desde la ubicación que habían tenido en el verano de 2024, en la cala de Raeiros, hasta otra más céntrica como es la zona portuaria de O Corgo, en la parte posterior de la plaza de abastos y la lonja. De hecho, incluso contaban ya con autorización de Portos de Galicia.

El argumento ofrecido por el alcalde, Jose Cacabelos, es que veía difícil concederle la autorización municipal que también precisan para la actividad. En primer lugar señaló la pérdida de aparcamiento en unas fechas, en pleno julio, donde cada plaza cuenta por la llegada de los turistas en verano y que además coincide con el puente festivo del Apóstol. Sumaba también que a su entender esto provocaría problemas de tráfico en la localidad. En una comparecencia de prensa indicó que les había ofrecido un cambio de fechas.

Así las cosas, los promotores de la cita que, como adelantó FARO DE VIGO, seguirá un modelo similar al Starlite de Marbella, no renuncian a celebrar la que sería su segunda edición en otra localidad cercana.

Según ha trascendido, sobre la mesa hay cuatro alternativas de municipios interesados y entre ellos estaría Cambados. La capital del albariño cuenta con espacios apropiados para estas citas como la zona de O Pombal, donde ya tuvo lugar algún evento similar, y también la praza de Fefiñáns, aunque las autoridades municipales mantienen un compromiso de no usarla como escenario para cualquier evento.