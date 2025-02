Son de fóra, e que?

«É de fóra» ou «é de leste» son dúas expresións moi utilizadas na Illa para referirse a aquelas persoas que, por moitas décadas que leven vivindo alí e por moitos vínculos que manteñan con ese concello, «non son da Arousa». Ese comentario que se di sempre medio en broma medio en serio converteuse na excusa dun grupo de xente con lazos na Arousa pero nacidos noutros lugares para pór en marcha unha comparsa con ese nome. Son máis de vinte os seus integrantes e, «aínda que todos vivimos na Arousa sempre seremos os de fóra e iso querémolo reivindicar, e que mellor que facelo no entroido». De feito, as dúas frases que comezan este artigo foron as que se barallaron como posibles para o nome, pero acabou gañando a primeira, ao ser a máis característica e máis usada polos máis novos.

Así define a idea Felipe Vázquez, un dos seus membros, antes de recoñecer que «levamos xa dous anos dándolle voltas, pero non acababa de prender ata que, hai uns meses, decidimos darlle para diante unha ducia deles, e no terceiro ensaio xa éramos vinte e aínda hai xente querendo sumarse». Como non podía ser doutra forma, a maioría das cancións que van a sacar no entroido falarán, con moita sorna e retranca, desa especie de relación de amor-odio que sempre existiu entre os da Arousa e os de fóra, aínda que non faltarán alusións tamén a outros problemas que son comúns á Illa e ao continente, como é o caso de Altri.

«O obxectivo que temos é pasalo o mellor posible, que a xente se divirta con nós e que os da Arousa perciban como os que somos de fóra vemos esa idiosincrasia que tanto os caracteriza, pero todo con moito cariño, diversión e retranca», continúa Vázquez.

Aínda que as idades dos seus integrantes son moi variadas, a maior parte dos integrantes da comparsa, que leva xa algún tempo ensaiando no interior do Benalúa, son novatos no mundo das comparsas, pero iso non supón un problema xa que «o afrontamos con moita ilusión e con gañas de desfrutar dun entroido que todos vivimos desde outras perspectivas e que é moi especial». De feito, o día de San Xulián, outra das festas «sagradas» da Arousa, xa ofreceron un pequeno adianto do que se estaba constituíndo para «ir dándonos a coñecer e crear expectativas, que as hai e moitas».

O venres que vén despexaranse todas, xa que farán unha pequena incursión pola Arousa aproveitando que se celebra o Día das Comadres e que é xornada de ensaio para eles. Pola Arousa tamén andarán o Domingo de Entroido, o Martes de Entroido e Domingo de Piñata, onde serán unha das comparsas que participará no desfile que se organiza e que despois fará un pase sobre as táboas do Auditorio Municipal. Tampouco descartan un pequeno achegamento ao continente que, en caso de facerse, sería o vindeiro sábado a Vilaxoán para percorrer as súas rúas dándose a coñecer.

Ademáis das comparsas, o Entroido da Illa tamén estará marcado polas actividades que impulsan desde Festas Culturais da Arousa, integrados na asociación Dorna, que onte recibiron os vales-compra da Asociación de Empresarios que se sortearán durante a celebracións das diferentes actividades que están deseñando.