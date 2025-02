O Grove vivió la segunda jornada de las tres de luto oficial decretada por el Concello con una manifestación de repulsa a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones tras el fallecimiento de Andrés Rico. Cerca de un millar de personas se concentraron en la plaza de O Corgo para mostrar toda su solidaridad a la familia del vecino agredido mortalmente el pasado 15 de diciembre cuando quiso disuadir a su agresor de los insultos que estaba profiriendo desde la grada del pabellón de Vilalonga a su nieto Roi, árbitro del partido.

Centenares de personas secundaron el acto en O Corgo. | I. Abella

Aquel empujón fue el principio de una agónica situación que durante más de dos meses llevó a Andrés Rico, de 68 años, a pelear por su vida hasta que las fuerzas le fallaron para siempre en la mañana del pasado lunes. Apenas 24 horas después, el rechazo total de la sociedad grovense a cualquier manifestación de violencia se plasmó en un conmovedor minuto de silencio ante la presencia de la familia de quien era una persona muy apreciada por todo el municipio por su carácter y bonhomía.

Belén, hija de Andrés, recibiendo el cariño de sus vecinos. | Iñaki Abella

El alcalde José Antonio Cacabelos señalaba que «es el momento de abrir una reflexión conjunta de la sociedad. ¿Qué sociedad estamos construyendo si alguien no puede ir libremente a un partido de balonmano sin que acabe como acabó Andrés? Los políticos somos los primeros que tenemos que reflexionar».

O Grove sale a la calle para clamar contra la violencia

También la Federación Galega de Balonmano se sumó al acto. Por medio de Bruno López, su presidente, el mensaje fue rotundo tras lo sucedido: «Tenemos que reflexionar. Estamos preocupados por cómo evolucionan los acontecimientos en materia de violencia. Llegamos a un punto de inflexión que no puede seguir igual. No podemos seguir así. No cabe otra que pararnos, pensar y ver a dónde queremos ir».

Las muestras de concienciación con la desgracia producida continuaron a partir de las 20.00 horas con otra concentración delante de la tienda Deportes Galeusca, propiedad del propio Andrés Rico, con la presencia de representantes de toda la familia del deporte de O Grove. Las flores y las velas en la puerta del establecimiento simbolizaban el dolor y la pena ante tamaña desgracia. Hoy se celebrará el funeral de Andrés Rico a partir de las 17.45 horas en la iglesia parroquial de San Martín.