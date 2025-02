Cambados recibe 600.000 euros para poner fin al mal estado de Torrado

La Diputación de Pontevedra ha concedido al Concello de Cambados una ayuda de 593.982 euros para ejecutar la rehabilitación integral del pazo de Torrado y mejoras en el parque, como la renovación de la verja perimetral. El proyecto llevaba dos años en el tintero y ya es una necesidad urgente.

Un aspecto del mal estado de la carpintería del pazo.

El cuatripartito recibió la aceptación de la solicitud con gran satisfacción porque había intentado en dos ocasiones conseguir financiación externa sin éxito, para un proyecto valorado en 700.000 euros y que de ninguna manera podía asumir en solitario.

La subvención procede del Plan Provincia Extraordinaria (Plan Extra), le cubre la mayor parte y ahora estudiará cómo cubrir los 100.000 euros restantes.

Actuaciones detalladas

La actuación contempla la sustitución de todas las ventanas y puertas por otras del mismo material, madera, pero con unidades más modernas y de mayor eficiencia energética. En principio, mantendrán el color blanco actual, pero se harán pruebas con los otros aceptados por las normas patrimoniales que rigen el conjunto histórico: marrón y verde. También se cambiará el suelo de tarima interior de las dos plantas, apostando del mismo modo por novedades en el mercado que evitarán una nueva entrada de plagas como la de termitas que lo dejó bastante dañado, aunque consiguieron ponerle freno con varios tratamientos.

Asimismo colocarán una nueva cubierta para acabar con las filtraciones de agua debidas al paso del tiempo. De hecho, ya hace una década que se ejecutaron trabajos para su impermeabilización, pero después solo se atajaron problemas puntuales. Es más, desde que el Ayuntamiento compró el histórico inmueble, hace dos décadas, no se le había sometido a una reforma de calado como la prevista ahora.

La lista de actuaciones incluye la renovación de la iluminación para la implantación de tecnología led en las estancias interiores y también en la iluminación de las zonas ajardinadas y del parque. Además, se va a renovar todo el vallado perimetral que da a la calle Príncipe y la avenida de Madrid y se realizarán adaptaciones en materia de accesibilidad universal.

La rehabilitación es urgente, como reconocen los propios gobernantes. La carpintería exterior están tan carcomida que presenta una imagen de deterioro y en las salas de exposiciones y despachos, donde también esta la Ruta do Viño Rías Baixas, la situación no es mejor; incluso hay algún boquete, aunque cubierto y en una zona que no representa un peligro.

Así las cosas, y después de que las dos peticiones de ayuda estatal con cargo a Fondos Next Generation no fueran concedidas, el anuncio realizado por el presidente provincial, Luis López, supone algo «histórico» para el concejal de Obras, José Ramón Abal Varela, o «unha moi boa nova», según su socio y edil de Patrimonio, Liso González.

Ambos heredaron la iniciativa, iniciada por sus antecesores en el cargo y a la vista de la situación, habían decidido ejecutarlo por fases y realizar una primera -con lo más urgente- con el Plan +Provincia de la Diputación de 2024. Ahora intentarán destinar los 100.000 euros a su parte del Plan Extra o solicitarán un cambio de destino para este dinero.