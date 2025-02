O Salnés, sobre la «flavescencia»: «No llegó a la comarca, pero tenemos que estar alerta»

La «flavescencia dorada» es una grave enfermedad capaz de arruinar viñedos enteros. En el sur de la provincia de Pontevedra y la comarca vitivinícola de O Ribeiro ya están luchando contra ella. O Salnés, por el momento, está libre de la infección, pero eso no significa que el sector esté completamente tranquilo. «Lo observamos con preocupación, no cabe duda, es una situación a la que no podemos dar la espalda», sostiene Fernando Crusat, presidente de la Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas.

La «flavescencia dorada» es una enfermedad que se trasmite a través del insecto vector Scaphoideus titanus. Entró en Galicia desde Portugal, y en la actualidad ya se han reportado casos en 14 municipios de las dos provincias del sur de la comunidad. En el caso de O Salnés, el viñedo es uno de los grandes pilares económicos de la comarca, por lo que la eventual entrada de la flavescencia podría suponer un problema grave. «Tenemos que estar todos en alerta», añade Crusat.

Un asunto que preocupa mucho a los viticultores, sobre todo en la zona de Ourense, es el abandono del campo. Los viñedos que ya no son productivos son un importante reservorio para la enfermedad, hasta el extremo de que el sector ha reclamado a la Xunta de Galicia que arranque las cepas afectadas en aquellas parcelas que están abandonadas, y en las que, en consecuencia, no se hace ningún tratamiento contra el insecto. «Aquí ese problema no lo tenemos porque hay muy pocos viñedos abandonados, y los que hay son de pequeñas dimensiones», plantea el presidente de Rías Baixas.

La conselleira de Medio Rural, en un acto en la Xunta. | X.Álvarez

Sí preocupa el abandono de viñedos tradicionales de «folla redonda», del que se obtiene el «tinto de Barrantes». Se trata de un caldo híbrido, y las dificultades para comercializarlo han empujado a muchas familias a abandonar esas parcelas a su suerte. Los técnicos señalan que si bien al tratarse de parcelas pequeñas el riesgo de que en el futuro puedan ser un reservorio para la extensión de la plaga no es inexistente.

El enólogo de Bodegas Granbazán, Diego Ríos, sostiene al respecto que «si se producen focos aislados en pequeñas parcelas sin tratar siempre van a representar un peligro». Por ello, comparte la apreciación de productores y sindicatos agrarios de que la Xunta de Galicia debería actuar de oficio en aquellas parcelas donde se detecte la flavescencia, y en las que sus propietarios no actúen.

Aprender a identificarla

Otro aspecto en el que incide Diego Ríos es en la necesidad de mejorar la formación de todos los agentes implicados -desde viticultores a técnicos de campo- sobre la flavescencia, para tener muy claro cómo actuar en caso de que, llegado el momento, entre en O Salnés. En enólogo apunta que es importante ser capaz de distinguir visualmente la enfermedad de otras patologías, «porque a ojo desnudo es difícil de identificar visualmente y se puede confundir con otras afecciones».

Precisamente, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez anunció en una visita reciente a O Ribeiro que la Xunta ya contempla actuar de forma subsidiaria y proceder a la eliminación de las cepas afectadas si los dueños de los viñedos en los que se registra no las arrancan tras ser apercibidos. Se trata de una actuación similar a la que ya se realiza con las fajas de protección contra los incendios forestales. Y, como en ese caso, la administración gallega cargaría más tarde los costes de la actuación al dueño de los terrenos.

La conselleira también apeló a la concienciación de los propietarios, ya que de su forma de actuar dependerá en gran medida poder erradicar o no un foco emergente de enfermedad. «Es fundamental que se eliminen las plantas infestadas lo antes posible y que se aplique un tratamiento insecticida autorizado en toda la parcela», insistió. Recordó que todas las plantas sintomáticas deben ser arrancadas y destruidas, una medida esencial para evitar la propagación de la enfermedad. En este sentido, manifestó su confianza en la responsabilidad de los propietarios.

La Xunta vigila el mosquito transmisor de la enfermedad con el uso de trampeo y ha establecido medidas de cuarentena.