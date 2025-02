Malestar en el PP por cambiar a Cañón de su ubicación en el pleno

En el próximo pleno de A Illa Matías González Cañón dejará de estar entre sus compañeros de la lista del Partido Popular para sentarse en solitario junto a los integrantes del BNG. Lo hace después de que el bipartito le enviara un requerimiento recordándole que, o se integra oficialmente en el grupo popular o tendrá que cambiar de lugar.

El candidato del PP de A Illa aseguraba ayer que «pensamos que, en este pleno, van a querer hacer efectivo lo que consideramos como una meniñada, que se tome esta decisión dos años después de como nos distribuimos en los plenos» y carga tintas contra el teniente de alcalde nacionalista, Manuel Suárez, al que señala como el principal responsable de que se adopte esta decisión y de que «el alcalde acceda a esa petición, en una nueva muestra de falta de personalidad».

La responsabilidad sobre el nacionalista surge de que «ya el 8 de noviembre del pasado año, en comisión informativa, nos dijo que, si seguía como concejal no adscrito, debía separarme de los integrantes del Partido Popular y el alcalde quedó en estudiarlo, pero ahora dice que es una decisión suya, algo que no compramos; si fuese su decisión y no por presiones del BNG, ya lo tendría hacho antes».

Integrarse en el grupo popular es algo que «no valoramos, ya que el mandato comenzó así y no vemos motivo para cambiar»; además, de que esta circunstancia les permite disponer de dos turnos de palabra lo que, a entender del PP, dinamiza los plenos y permite abrir mucho más el debate. Es precisamente este detalle, explica Cañón, «lo que realmente les molesta, que tengamos dos turnos de palabra, llegando a acusarnos de fraude de ley cuando no es así». Cañón insiste en que esta decisión «es una pataleta muy triste, porque creo que hay asuntos más importantes para los vecinos que dónde me siento en los plenos».

El candidato conservador, integrado en los no adscritos, no duda en señalar que, «a efectos prácticos voy a seguir siendo el mismo, voy a tener mi turno de palabra y solo va a ser un poco más lioso pese a que en la ley se indica que la situación de los ediles en un pleno debe tender a facilitar el recuento». González Cañón quedó fuera del grupo popular después de que el PP lo expulsase en la campaña, al conocerse que había sido condenado por violencia de género doce años antes. Sus compañeros de A Illa cerraron filas en torno a él y su nombre siguió encabezando la candidatura pero, una vez tomada posesión, pasó a ser concejal no adscrito. Meses después, el PP decidió reintegrarlo en la formación aunque en las sesiones siguió actuando como miembro no adscrito y haciendo uso de su turno de palabra.