Un hongo se extiende por el pinar de A Bouza y daña gran parte de sus árboles

El conocido como pinar de A Bouza, en A Illa de Arousa puede tener sus días contados, todo a causa de un hongo que se ha extendido por una gran cantidad de los árboles que lo forman y que acabará provocando que se sequen y su desplome posterior. Así lo han descubierto los comuneros de A Illa, propietarios del terreno, que han comenzado a barajar la posibilidad de proceder a su corta y su sustitución por otras especies frondosas, especies mucho más longevas y que ofrecen una mayor sombra.

El problema del hongo, conocido como Phellinus Pini se detectó durante una poda controlada, encontrándose evidencias claras de la presencia de este hongo para el que no existe un tratamiento específico, por lo que los árboles afectados entran en un proceso de decadencia irreversible que acaba provocando que se sequen y su posterior caída. El hongo deteriora la celulosa y la lignina de las células de la madera, perdiendo su resistencia y sin fuerza para empezar a ver como se precipitan sus ramas antes de que colapse toda la estructura del árbol, ya que la afectación acaba siendo irreversible. La mayor parte de los pinos infectados también suman una edad importante, ya que la mayoría se encuentran en la fase final de su ciclo de vida.

La presencia de Phellinus Pini es evidente, pero también se han localizado indicios de la presencia de otros hongos perjudiciales para los pinos como puede ser el Fusarium, con secreciones resinosas en los troncos que alertan de la enfermedad que sufre el pino afectado. La mayor parte de los árboles afectados, que se encuentran marcados desde hace un par de semanas, están ubicados en las inmediaciones del campo de fútbol de A Bouza, en una zona próxima al estacionamiento, a lo que se suma que, en ese lugar, todos los veranos se celebra la tradicional romería de San Ramón, un evento en el que se llena el monte de vecinos de A Illa. La situación en la que se encuentran los pinos y estas dos circunstancias han llevado a la comunidad de montes a valorar la corta de los mismos y su sustitución por frondosas ya que existe el riesgo de que puedan colapsar a medida que avance la enfermedad y acabar provocando un accidente, un riesgo que no se quiere correr. De hecho, el pasado verano ya se registró la caída de uno de los árboles afectados por el hongo.

También se da la circunstancia de que la mayor parte de los pinos afectados son de la especie Radiata, una especie foránea que se ha apropiado de muchos pinares, sustituyendo al Pino Pinaster o pino bravo, el autóctono.

A mayores, los pinos también llevan años provocando problemas en la pista que une As Rubas con Niño do Corvo, ya que sus raíces han levantado el asfalto en varios puntos, provocando importantes daños y convirtiéndose en un problema para la circulación en una vía muy utilizada durante el verano al permitir el acceso a la playa de Bandera Azul de Area da Secada. Por eso no se descarta cortar también esos árboles.