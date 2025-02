Herida de consideración la conductora de un vehículo que se salió de la calzada en Valga

Una mujer resultó herida de consideración ayer en un siniestro de tráfico ocurrido en el municipio de Valga. Los hechos tuvieron lugar sobre las 8.51 horas, cuando la central del 112 Galicia recibió la llamada de un particular sobre una salida de vía en el kilómetro 1 de la EP-8506. La llamada alertaba de que el vehículo se había estrellado contra un poste y que en su interior permanecía su conductora. La mujer no estaba atrapada y era accesible, pero en un primer momento, el alertante incidía en el hecho de que no respondía a estímulos.

Desde el 112 se movilizó a Urxencias Sanitarias, GES de Padrón, Protección Civil de Valga y Guardia Civil de Tráfico. Cuando llegaron al lugar del siniestro, la mujer se encontraba consciente, siendo trasladada por una ambulancia, primero al centro de salud de Valga y, después, derivada a un centro hospitalario para ser atendida de las heridas que sufrió en el impacto con el poste. En principio, su pronóstico sería de carácter reservado.

En el punto, los integrantes del GES de Padrón y los miembros de Protección Civil de Valga procedieron a la retirada de los restos del vehículo y a limpiar la carretera para evitar que pudiese volver a registrarse un nuevo siniestro. La Guardia Civil de Tráfico investiga los motivos por los que se pudo salir el vehículo de la vía.

A Illa

Po rotra parte, en el puente de A Illa de Arousa también se registró un siniestro sobre las 13.30 horas. El siniestro fue una salida de vía de un coche cuyas causas está investigando la Guardia Civil. El accidente provocó daños importantes en el vehículo y en los protectores del punete. Afortunadamente, los ocupantes del coche implicado salieron ilesos. Al lugar del accidente se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos del Servizo de Emerxencias de Cambados.