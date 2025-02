Despedido cuatro días después de informar de que iba a ser padre y preguntar por el permiso de paternidad

Uno de los motivos para anular un despido es que este se produzca después de solicitar el trabajador el permiso de paternidad. Pero no es lo mismo pedirlo que preguntar a la empresa por el procedimiento para hacer la solicitud, según han entendido los jueces que han visto el caso de un empleado despedido cuatro días después de comunicar a sus superiores que su mujer estaba próxima a parir.

«El trabajador no solicitó el permiso de paternidad, sino que se interesó por el procedimiento para pedir por dicho permiso», concluyen los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en una sentencia de diciembre de 2024. Avalan así la tesis del Juzgado de lo Social n.º 3 de Pontevedra, que había declarado improcedente el cese, con la opción para la empresa de readmitirlo o de indemnizarle con 1.215,50 euros.

La defensa del denunciante, peruano, también reclamaba 20.000 euros porque durante los meses que trabajó en el centro de Bofrost en Vilagarcía fue objeto de comentarios racistas y discriminatorios. «Ya llegó el boludo» o «panchito» fueron algunas de las expresiones que tuvo que escuchar. «No pueden achacarse a la empresa, ya que no consta que tuviera conocimiento, las manifestaciones vejatorias sufridas», según el fallo, que expone que no hay constancia de que las hubiese trasladado al responsable.

A finales de agosto de 2023, unos cinco meses antes de su despido, el trabajador comentó con otro compañero los problemas que venía sufriendo con esa persona que lo venía vejando. Pero todo se precipitó en el arranque de 2024. El 5 de enero, el empleado solicitó por mensaje de WhatsApp al gerente la clave para acceder al protocolo de acoso alojado en la intranet de la empresa. El responsable le transmitió que no se preocupase, que ya lo verían unos días después.

Bajo rendimiento

Sin embargo, como una vez cumplido el plazo no recibió ninguna noticia, contactó con el departamento de recursos humanos para solicitar las credenciales. Dos días después, el 11 de enero, fue cuando en un chat grupal comentó que era probable que a su esposa se le adelantase el parto, y que quería saber cómo proceder con el permiso de paternidad. El 15 de enero le entregaron la carta de despido disciplinario.

La empresa justificó el cese en el «bajo rendimiento» del empleado. En ese sentido, alegó que ya a finales de noviembre se había analizado la posibilidad del despido y, justo antes de las vacaciones navideñas, el gerente se había dirigido a recursos humanos para comunicar que tenían que rescindir el contrato de un trabajador por bajo rendimiento. La defensa del empleado, por el contrario, mantuvo que el cese fue para evitar que disfrutase de su permiso de paternidad.

Sin embargo, el juez de instancia, con el respaldo posterior del TSXG, dio por acreditado ese bajo rendimiento por la comparativa con otros compañeros. El despido, no obstante, fue improcedente porque no se demostró «una actitud voluntaria o culpable», pero no puede declararse nulo porque tampoco se acreditó «que fuera como consecuencia del interés por el procedimiento para solicitar la paternidad».