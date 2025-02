Xironsa de Cambados busca financiación para recuperar los conciertos de su festival

La Asociación Cultural Xironsa va a empezar a recabar apoyos económicos para devolver el esplendor a su festival de verano en esta nueva edición, que ya tiene fecha. Será el 5 de julio y su objetivo es recuperar los conciertos nocturnos que lo convirtieron en un referente del panorama gallego de la música actual. Además, será una edición especial, pues la cita cumplirá un cuarto de siglo.

Su presidente, Carlos Andrade, explica que próximamente mantendrá una reunión con el Concello de Cambados y también llamarán a la puerta de la Diputación y de la Xunta. Se trata de una cuestión fundamental. En primer lugar porque la asociación no cuenta con capacidad suficiente: «No nos podemos ahogar», explica.

Por este mismo motivo, Xironsa redujo las dos últimas ediciones al mínimo, prescindiendo del cartel musical y organizando únicamente algunas actuaciones de sus grupos, el Xantar tradicional y poco más.

Pero es que además, en la actualidad se enfrenta a otra cuestión y es que están observando que los cachés «subieron una barbaridad», añade el presidente.

El festival cumplirá en julio 25 años de celebración y en los últimos tiempos había conseguido situarse como una de las citas ineludibles del verano con una propuesta única, poniendo en valor la música tradicional gallega y también lo más actual del panorama. Así, por el escenario de Corvillón pasaron artistas y grupos de la talla de Heredeiros da Crus, Sés u Os Resentidos, por nombrar a algunos.

Se convirtió en una cita de multitudes con un programa de dos días que incluía otros atractivos como un mercado artesano, pero en 2023 la asociación se vio obligada a prescindir de ese tipo de actuaciones nocturnas.

Andrade indica que quieren «remontar» en esta edición y confeccionar un cartel «más llamativo» y, de hecho, ya están barajando algunos nombres que, de momento, no pueden desvelar. No obstante, avanza que por ahora no volverán al formato largo de dos días; se mantendrán en una jornada. Y todo ello condicionado al mentado tema de la financiación.

Reconoce que la situación que denunciaron en aquel momento, de carencias en la implicación por parte de las administraciones públicas en este tipo de citas, no ha cambiado mucho. «Las subvenciones parecen más enfocadas a las empresas que hacen macroconciertos. Es triste, pero es la realidad», se lamentó.

Comida anual

Por otra parte, la asociación de Corvillón ha abierto el plazo de inscripción de su comida de confraternidad anual que, en esta ocasión, no será cena. «Se ha cambiado por consenso y por petición popular para que pueda asistir más gente», explican en un comunicado.

Así las cosas, tendrá lugar el 16 de marzo, a las 14 horas, en el restaurante Os Piñeiros de Cambados. Es una fiesta abierta a cualquier interesado en asistir, pero es necesario inscribirse previamente en el teléfono 645 827 205 o en los locales de la entidad, en el lugar de O Ribeiro, en las antiguas escuelas unitarias.

El menú está compuesto por entrantes variados (tablas, croquetas, navaja, choco, etc.), parrillada de carne, postre y café. El precio para los adultos es de 40 euros por persona y los niños hasta 12 años pagan 20. No faltará la música y el baile y «sobre todo mucha diversión».