O Salnés usará IA y datos bancarios para cifrar cuánto dinero deja el turismo

La Mancomunidade do Salnés va a negociar con entidades bancarias la cesión o compra de datos que están en su poder con el objetivo de saber el dinero que deja el turismo en la comarca. Para alcanzarlo, la entidad ya tiene despejada una incógnita de la ecuación: el número de turistas recibidos cada año y que ha obtenido por las conexiones a las antenas de telefonía.

El gerente comarcal, José Ramón García Guinarte, no se atreve a avanzar una estimación, pero prevé una cantidad «astronómica». Y es que para hacerse una idea aproximada basta con multiplicar el número de personas que pernoctaron en la comarca durante un ejercicio por el precio medio de una noche de hotel.

Cálculo aproximado

Esto sería algo así como los 1,5 millones de turistas contabilizados en un ejercicio por no menos de 70 euros. «Y a esto hay que sumar si desayunan, comen y cena, si gastan en otras cosas, etc. Y luego volver a multiplicarlo por la estancia media, que también tenemos el dato, y es de 3,5 días», detalla. Según el responsable comarcal, no es difícil conseguir esta información porque se correspondería con los pagos con tarjeta y otras vías. «Se trata de información que las entidades ya manejan internamente, tienen sus propios big data para trabajar a nivel estadístico», explica.

Según él, actualmente no hay una cifra conocida de cuál es la huella económica del turismo en la comarca. Existen aproximadas a nivel muy general de parte de organismos como Turespaña, pero «sería necesario cribar mucho para obtener la correspondiente a nuestro destino y además, incluye el coste del viaje -vuelos, pagos a agencias, etc-, con lo cual no nos vale porque es una parte del dinero que no se queda en el lugar de destino».

Al igual que han hecho con la compra de datos a las compañías telefónicas para conocer el volumen de turistas y visitantes que reciben cada año, se trataría de información totalmente anónima y se aplicarían unos parámetros correctores para depurarlos lo máximo posible.

Un año más

Realizarán estas mediciones por tercer año consecutivo, pero con la novedad de que quieren aplicar Inteligencia Artificial (IA), un método que también emplearán para esta nueva empresa que busca determinar el peso del turismo en la economía comarcal.

Esta iniciativa es una parte del proyecto que la Mancomunidade va a financiar con la subvención de más de un millón de euros concedida por la Secretaría de Estado de Turismo a través de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur). También incluye la creación de una plataforma propia de gestión turística, la renovación del portal web, etc.

¿Y por qué la entidad quiere medirlo todo? Sus responsables siempre indican que teniendo información es posible mejorar la gestión en este aspecto y otros muchos. Además, obtener unas cifras también ayuda a la hora de determinar la potencia turística de O Salnés en sus reclamaciones -algunas ya encaminadas- de obtener más servicios de otras administraciones.