Condolencias tras la muerte de Andrés Rico: «Gracias por la oportunidad de romper con la violencia»

Andrés Rico, fallecido este lunes tras dos meses ingresado por un empujón en un partido de balonmano, ha sido recordado a lo largo del día por varias personalidades y organismos, que destacan su integridad como persona y su compromiso con el deporte.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, trasladó sus condolencias a la familia a través de redes sociales. «Hoxe é un día triste», señaló, a la vez que resaltó que «os valores do deporte, como o esforzo e o traballo en equipo, deben prevalecer sempre»: «A violencia nunca é unha opción».

La Federación Galega de Balonmano fue el organismo que anunció la triste noticia a primera hora de esta mañana. En su comunicado, remarcan dos palabras: «perdón» y «gracias». Con respecto a la primera, admiten que no fueron «capaces de impedir el fatídico suceso» y se disculpan igualmente por «llegar tarde, por no avisar, por no parar antes y por no haber sido capaces de transmitir de manera eficiente que sin respeto nada de esto tiene sentido».

Entre los agradecimientos, destaca el que le brindan por «dar la oportunidad de romper con todo esto», en referencia a la violencia verbal y física en los escenarios deportivos.

El propio Club Rasoeiro BM, de O Grove, igualmente ha enviado su apoyo a las personas más cercanas a través de internet, donde han colocado un crespón negro. Destacan la «pegada» que ha dejado Andrés, una persona que «encarnaba a paixón e o compromiso» por el balonmano. A renglón seguido, el conjunto agrega que «a dor pola súa perda é inmesurable» y que «a súa lembranza non caerá en saco roto nin no olvido».

La misiva termina así: «Hoxe debemos lembrar a Andrés como aquel que nunca faltaba na grada animando, aquel que apoiaba incondicionalmente aos seus netos -os nosos queridos xogadores Yago e Roy- cada fin de semana. Andrés, querido amigo, hoxe déixasnos un pouco orfos. Non é xusto que se perda unha vida e que unha familia quede desfeita, mentres o agresor, autor deste tan grave acto, permaneza libre e sen asumir as súas responsabilidades. Dito sen medo, deixamos claro que isto non quedará impune, xa que todo o balonmán galego se ergue para que a memoria de Andrés siga viva e se faga a xustiza que tanto lle corresponde e merece».