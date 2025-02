La investigación a David Castro es por una licencia de pub

La Festa do Viño Tinto do Salnés creció en los últimos años de forma exponencial, hasta el extremo de convertirse en un evento que atrae a Barrantes a miles de personas durante el primer fin de semana de junio. Esto ha generado el lógico interés de los hosteleros de la localidad por aprovechar la llegada de esa marea humana. Pero también de los que no son de Barrantes, y la licencia de pub concedida a un hostelero de fuera de Ribadumia estaría en el origen de la investigación que llevará mañana al alcalde, David Castro, a declarar en el Juzgado de Instrucción 2 de Cambados.

La juez ha abierto una investigación contra el regidor arousano por presunta prevaricación administrativa, y David Castro tendrá que comparecer mañana en los juzgados, en calidad de investigado. También están citados Miguel Castro, que es concejal del grupo de gobierno del PP, y una funcionaria municipal.

La investigación contra David Castro empezó a raíz de una inspección de la Guardia Civil de Cambados. En eventos multitudinarios como la Festa do Viño Tinto do Salnés es necesario extremar la vigilancia para evitar desmanes que puedan desembocar en problemas de seguridad. Y más cuando hay quejas vecinales hacia la actividad de algunos establecimientos hosteleros. Fue entonces cuando la Guardia Civil descubrió la existencia de un negocio que había desplegado una barra bajo una carpa en una finca privada y unas mesas en la vía pública, a modo de terraza, y que al parecer estaba funcionando con un permiso municipal igual al que tenían los pubs del pueblo.

Sergio Soutelo, en un pleno de Ribadumia. | Iñaki Abella

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cambados debe investigar ahora si la concesión del permiso a ese establecimiento contraviene la Lei de Espectáculos Públicos de Galicia, ya que algunas fuentes apuntan que para tener actividad de pub, el hostelero debería tener un local fijo en el municipio, aspecto que supuestamente no se cumplía. La juez encargada del caso pretende determinar asimismo si existió trato de favor del regidor hacia ese hostelero al permitirle trabajar en esa ubicación durante la fiesta.

Más allá de lo que pueda suceder ahora en sede judicial, estos hechos podrían servir para replantear el futuro inmediato de la Festa do Tinto de Barrantes con el objetivo de evitar desmanes que puedan acabar en un susto.

Somos Ribadumia

Somos Ribadumia emitió ayer un comunicado de prensa, en el que instan a David Castro y a Miguel Castro a dar «explicaciones públicas» por este caso. La formación afea al alcalde que ocultase en el pleno del jueves este asunto judicial, pese a que le preguntó por ello el PSOE, y sostiene que, «algo huele mal en la Festa do Tinto desde hace años».

El portavoz de Somos, Sergio Soutelo, también apunta que en la pasada edición de la fiesta hubo muchas quejas vecinales hacia el funcionamiento y horario de algunas terrazas.