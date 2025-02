«Camba debería ser unha referencia en todas as facultades de xornalismo»

O último baño do xornalista vilanovés Julio Camba noHotel Palace de Madrid serve de fío argumental ao documental que o vindeiro venres se vai proxectar no Círculo de Bellas Artes e na Facultad de Ciencias de la Información da capital. «Julio Camba. El hombre que no quería ser nada» é un traballo moi persoal de Aser Álvarez, no que comprime vinte anos de investigación sobre o xornalista que lle permiten sacar a flote unha pequena punta do iceberg que supón o personaxe que, desde moi novo, creou o vilanovés a través do seu uso das verbas.

Como descobre Aser Álvarez a Julio Camba?

Pois sendo moi noviño e grazas a Lois, o meu irmán maior que tiña algún texto. Non foi ata que fixen prácticas en prensa que comecei a devorar os seus textos, e cando fixen o máster de internacional do País, empatei moi ben cun dos mestres, e como militaba no bando galaico madrileño de Camba, agasalloume cun libro.

E que foi o que lle conquistou do vilanovés?

Pois que era un xenio da palabra e que os seus textos envellecen tan ben que acaban xerando adición. O documental que se vai proxectar en Madrid completa un longo proceso de búsqueda no que atopamos que Julio Camba nunca deixa de ser esa personaxe que el crea para contarnos as súas historias. Trasncorre durante o seu último baño no Hotel Palace, onde residiu os últimos trece anos da súa vida e, a través da nebulosa imos indo e vindo polos diferentes viaxes de Camba.

E cal é a viaxe que fai o documental?

É dificil precisar nun documental quen é Camba, porque existen varios. Chegamos ata onde nos deixou a súa propia figura, que era tan poliédrica. Tentamos buscar máis alá do que faría un biógrafo e permitímonos a licencia de crear case unha visión personal sobre Camba, a que creamos despois de vinte anos facendo este traballo. Como dixen, Camba é poliédrico e ten facetas moi diferentes. Camba aprendeu o oficio de moi noviño no cosmopolitismo dunha capital mundial como era Buenos Aires e iso acabou formándoo e creando ese estilo tan particular del, ese estilo que é orixinal e aditivo que o converte no pai dos columnistas españois.

Unha das presentacións do vindeiro venres é na Facultade de Xornalismo. Cre que a figura de Camba está o suficientemente estudada?

É moi triste que no sexa un dos grandes referentes nas universidades de xornalismo deste país. Nós levamos a ese lugar a Camba para metelo nas aulas, porque é un dos máis grandes de todos os tempos en España. Pensamos que, sen memoria, non somos nada, por iso hai que recuperar a Julio Camba, hai que exhumar os seus textos e dar a coñecer a súa obra. Xa o fixemos coa serie de podscats e a exposición no seu momento.

Tan descoñecido lles pode resultar aos alumnos?

Non teñen nin idea de quen é porque non se estuda. Iso indícanos como están os planos de estudo deste país. Como non se pode estudar a Julio, como non lle facilitamos esos textos curtos, que destilan sentido do humor e que teñen un uso cirúrxico da palabra. Iso é xornalismo, o demáis é este mundo da información noque vivimos e que, moitas veces, é un empacho . Camba vai ao concreto, aos pequenos detal les, é capaz de facernos ver, a través da súa escritura, os lugares que visita.

Pese a esa falta de recoñecemento nas aulas, Camba conta con un bo feixe de admiradores.

Camba foi o inventor do columnismo. Na prensa actual hai moi pouca xente que lle chegue á altura dos xeonllos e pensamos que está aínda por descubrir moito del. Hai unha serie de xornalistas que o idolatran. É o caso de Arcadi Espada, ManuelJabois, ou incluso, Luis Piedrahita, porque ademáis de escritor e xornalista era un humorista extraordinario. O seu ton é tan orixinal que a meirande parte das súas crónicas semellan ter sido escritas hai uns días. Insisto, debería ser lectura de referencia en todas as facultades e para todas aquelas persoas que queiran utilizar a palabra con precisión, pero tamén advirto que é demasiado aditivo. Un, cando se achega a Camba, ten que dosificalo para no acabara enganchado.

Que é o que facía para conseguir ser tan aditivo?

Eu teño a teoría do home camiñante. Explícome. As crónicas de Camba están tan ben escritas que non sobra nin falta nada. Teñen unha estructura precisa que me leva a pensar que eses textos eran rumiados durante horas nos seus paseos de horas, para escribilos dunha soa tacada, por iso lle saen tan limpos, tan claros, tan divertidos... Os que usamos a palabra para traballar sabemos que o fácil é escribir difícil e o difícil é escribir tan fácil, e el conseguíao despois dese proceso creativo intenso, sendo capaz de elevar a cousa máis pequeniña á máis alta categoría.

Vostede recoñece que está traballando en máis cousas de Camba. Queda moito por descubrir?

Non se exhumaron todos os textos das hemerotecas, inda queda moito por descubrir e, a pesares de que tiña fama de preguiceiro, el escribiu moitísimos textos, e de moitos tipos. Por exemplo, foi pioneiro no tema da gastronomía, con «La casa de Lúculo o el arte del buen comer» , un libro que é unha auténtica delicia e no que amosa que era un gran vividor, que sabía desfrutar dos praceres da vida. Fálase de que escribiu unhas 3.000 crónicas, pero seguro que son moitas máis. Todos os xornais da época querían contar coa súa sinatura porque, e é certo, cando escribía Camba, duplicábanse as tiradas e por iso chegou a ser o mellor pagado da prensa española no seu momento.

«Vilanova sempre foi o seu refuxio, a súa volta á infancia»

Naceu en Vilanova, pero como era a relación de Camba coa terra que lle veu nacer?Vilanova sempre foi o seu refuxio. El era un grande viaxeiro, pero cando necesitaba conectar consigo mesmo co principio do seu mundo, regresaba á súa terra. Por iso sempre houbo unha relación constante e profunda. Ademáis, as primeiras crónicas de Camba fan que moita xente descubra as Rías Baixas e, en particular, a Arousa. Os primeiros madrileños que mercan casas na ría fano porque quedan fascinados por esta terra a través das crónicas de Julio Camba, nas que fala marabillas do lugar no que sae criou. Pódese dicir que el é un dos precursores do turismo en Galicia. Seguro que non era a súa intención, pero falaba con tal entusiasmo nos seus textos do Mar de Arousa que a xente acababa namorada desta terra.

