Cacabelos arguye que el Son do Mar en O Corgo colapsaría el tráfico

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, se opone a la celebración del festival de música Son do Mar en la explanada situada detrás de la plaza de abastos de O Corgo, al considerar que eso podría originar graves problemas de tráfico en la localidad, ya que se perderían decenas de plazas de aparcamiento en plena temporada turística de verano. Así lo manifestó ayer el regidor en una conferencia de prensa que ofreció en directo a través de las redes sociales del Concello.

Cacabelos, además, se mostró molesto con la actitud de los dos empresarios promotores del certamen, a los que reprochó que acudiesen al Ayuntamiento «con hechos consumados».

En este sentido, el alcalde aseguró en su comparecencia que la autorización de Portos de Galicia para celebrar el festival en sus terrenos de O Corgo es papel mojado si no tiene antes la autorización municipal. Y el Son do Mar no la tiene.

El festival se celebró el año pasado en Raeiros, y fue un éxito de público. Sus promotores plantearon trasladar este año el evento a la explanada que hay detrás de la plaza de abastos de O Grove, conocida como el aparcamiento del helipuerto. Pidieron permiso a Portos de Galicia -titular de la parcela- para ocupar el espacio entre el 21 y el 28 de julio. Durante esos días se sucederán las actuaciones musicales y de humor. Portos respondió favorablemente. Pero el grupo de gobierno de O Grove, sin embargo, no ve con buenos ojos el festival en esa ubicación y en esas fechas.

José Cacabelos aduce que perder esa enorme bolsa de aparcamientos en O Grove en plena segunda quincena de julio y con el puente festivo del Apóstol por el medio repercutiría muy negativamente en la fluidez del tráfico durante diez días, con las consecuentes molestias para vecinos y visitantes. Por eso, planteó a los promotores cambiar de fecha el evento.

También acusó a los empresarios de ningunear al Ayuntamiento. Según Cacabelos, el único escrito que enviaron al Concello para explicar su propuesta consta de una sola página, y él mismo no supo de sus planes de trasladar el Son do Mar para O Corgo hasta la semana pasada. «Las cosas no se hacen así, esta forma de actuar no es seria. Lo primero que tendrían que haber hecho es venir a hablar con el Ayuntamiento».

Cacabelos negó también que los promotores tengan un informe favorable de la Policía Local. «Lo único que tienen es un informe sobre cómo se podría actuar en caso de un posible corte de tráfico en la zona». La asociación Emgrobes y la oposición política de O Grove en pleno han defendido el traslado del festival, pero Cacabelos insiste en que no es responsable ubicarlo en O Corgo en pleno mes de julio.