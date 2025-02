Un juzgado investiga a David Castro por unos permisos de la Festa do Tinto

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cambados ha citado a declarar este lunes al alcalde de Ribadumia, David Castro, por la concesión de unos permisos durante la pasada edición de la Festa do Viño Tinto do Salnés. El regidor acudirá al juzgado en calidad de investigado, y el presunto delito que se le atribuye es el de prevaricación, apuntan fuentes judiciales.

El juzgado que instruye las diligencias no solo ha citado a declarar a David Castro, sino también a un concejal de su grupo de gobierno del Partido Popular, y a una funcionaria municipal. Fuentes consultadas apuntan que lo que se está investigando es la legalidad de al menos un permiso del Ayuntamiento para la instalación de una terraza de hostelería en la pasada Festa do Tinto do Salnés, que se celebra en la localidad de Barrantes. FARO contactó ayer con David Castro, pero el regidor declinó hacer declaraciones por el momento.

David Castro es alcalde de Ribadumia desde 2015

Castro es alcalde de Ribadumia desde 2015. Los cuatro primeros años gobernó al frente de un tripartito que encabezaba su formación, Independientes por Ribadumia, y que completaban Somos Ribadumia y el PSOE. Desde 2019, cuenta con una holgada mayoría absoluta, conseguida primero con una lista independiente, y en 2023 ya bajo las siglas del PP.

Además, es el presidente de la Mancomunidade do Salnés, por lo que en la práctica se convierte en una de las personas más relevantes del Partido Popular arousano.

Se da la circunstancia de que en el pasado pleno extraordinario de la corporación, celebrado el jueves, el portavoz socialista, Javier Mougán, preguntó al alcalde si había algún procedimiento jurídico abierto que pudiese afectar al funcionamiento del grupo de gobierno o del Concello. Castro apuntó en ese momento que respondería más adelante por escrito.

La vida política en Ribadumia lleva años trufada de incidentes que en varios casos desembocaron en procedimientos judiciales. Hace poco más de un mes, el exconcejal de Somos, Enrique Oubiña, acudió al juzgado en calidad de investigado, pues se le atribuían una serie de publicaciones injuriosas en internet a través de un perfil falso; meses antes, este edil de la oposición había denunciado por amenazas a un concejal del PP, que luego salió absuelto.