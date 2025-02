O galego exténdese máis alá da vida en Meis

En todos os cemiterios de Meis, que son un total de sete, hai algunha cita ou epitafio en lingua galega. Iso foi un dato que puideron comprobar os integrantes do proxecto que puso en marcha a mestra Ana Belén Vázquez en Ribadumia e que agora se extende ao municipio limítrofe.

Entre os datos que están recopilando atópase o de que a lingua galega chegou aos camposanto de Meis no ano 1986 da man dunha familia do cemiterio de San Martiño e foi aumentando pouco a pouco. Nas parroquias de San Vicente de Nogueira e Santa María de Armenteira só atopamos unha familia que fai uso do idioma, mentres que nas demais parroquias a cifra oscila entre as catro de Santo Tomé, San Lourenzo e San Sal-vador e as seis de Santa María de Paradela ou as sete de San Martiño. En resumo: dun total de máis de 1200 familias (1245 panteóns e sepulturas), un total de 27 puxeron as inscricións total ou parcialmente en galego (2,17%).

Panteón familiar en San Martiño de Meis onde todas as lápidas están en galego. / FDV

Os datos recollidos apuntan a que a situación é moi semellante á que xa se detectou en Ribadumia, xa que en Meis chama a atención o distanciamento entre a expresión oral da veciñanza feita en galego e a escrita en castelán, fenómeno tan presente no conxunto da sociedade galega actual. Unha boa mostra témola en que a porcentaxe de inscricións funerarias en que aparecen as palabras «muller», «home», «fillos» ou «netos» son aínda escasas, se ben é certo que se nota a tendencia emerxente, moi especialmente nestes anos que levamos do século XXI.

Segundo se desprende do estudo realizado polo xornalista David Canto Veiga, encargado de recopilar e estudar a información recollida en toda Galicia, occidente de Asturias, o Bierzo e As Portelas (en Zamora), o cambio de tendencia produciuse nestes últimos anos e débese ao relevo xeracional: as primeiras persoas alfabetizadas en galego nos primei-ros anos da etapa democrática pasan agora a ocuparse do coidado do lugar en que re-pousan definitivamente os seus parentes.