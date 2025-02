“Cada vez hay más adolescentes medicados»

Cara de asco, pegas a todo y por todo, indiferencia, malas contestaciones, posturas retadoras... Todo esto y más bien conforma el pack que trae la adolescencia bajo el brazo. Pero lejos de ser una preocupación, es una fase a aceptar y que ha de ser bien gestionada por los padres para ayudarles a a madurar. Este es el camino que lleva el CIM de O Salnés con varias ediciones de talleres de adolescencia y salud mental como el celebrado ayer en Meis y que el año p asado llegaron a entre 250 y 300 padres y madres de la comarca.

Y es hay un mal que afecta a muchos hogares en estos tiempos: la sobreprotección. Todo esto lo dice la psicóloga y agente dinamizadora del servicio comarcal, Marcela Santorum. «Es un estilo educativo problemático porque les vuelve vulnerables, dependientes, débiles y retrasa los procesos madurativos que deben atravesar», advierte. Y todo por una meta bien intencionada, pero peligrosa: «Quiero que mi hijo sea feliz. Lo escucho continuamente, pero claro que los adolescentes son infelices en esta etapa, creo que es la más difícil incluso por encima de la tercera edad, que ya es complicada. Estás incómodo, tu cuerpo cambia repentinamente, ya no eres un niño, pero la última experiencia de vida que tienes es la infancia...».

Cara de asco, como debe ser

Santorum comprende que a los padres también les cueste y que el cambio en la relación resulte duro, pero tiene la sensación de que los propios progenitores se han olvidado de su experiencia en esa fase. «Esa cara de asco que tiene todo el día y que ni él mismo sabe que tiene, es algo que debe pasar y hay que aceptarlo», indica. No va a cambiar, añade, porque se atiendan sus caprichos o reclamos indebidos, porque «perseguir únicamente ese objetivo de que sea feliz va a provocar que entren en dinámicas no adecuadas».

Refiere la especialista que los convierte en seres incapaces de afrontar los retos que les plantea la vida y esto puede desembocar en problemas de salud mental: «Cada vez hay más adolescentes medicados con benzodiacepinas, con ataques de ansiedad en el instituto porque alguien les ha mirado raro o tienen un examen o no quieren ir a clase y se acaban formando líos porque muchos padres van allí a pedir cuentas y en esto, las mujeres, somos las que seguimos estando más pendientes», explica en base a su experiencia en centros de O Salnés y de otros lugares.

Se ha llegado al punto, agrega, de que no se aplica la disciplina en un intento por contribuir a esa felicidad que no lo es realmente. «Ahora se ve como algo anticuado, cuando, si no aprenden a disciplinarse, no van a tener éxito en la vida. Es el primer paso para la maduración».

Durante las charlas, Santorum ofrece un sustento científico basado en la neurociencia que estudia cómo madura el cerebro, pues hasta la cara de asco perpetua es producto de un proceso biológico natural. También se ofrecen herramientas para afrontar los retos que supone criar a una persona inmersa en la revolución del paso de niño a adulto y que al final, son una contribución a la sociedad.

El CIM es un servicio centrado en el apoyo y ayuda a mujeres víctimas de violencia de género, pero abarca muchos campos y uno de ellos es la prevención. Trabajar con la adolescencia en aspectos como el indicado también lo es para «prevenir relaciones de dependencia, por ejemplo». Porque es necesario conseguir que las mujeres y los hombres se relacionen de manera sana y «además de las variables externas, las hay internas de cada persona».

Además, las estadísticas demuestran que, a pesar de los años de esfuerzo y dedicación, el machismo campa a sus anchas entre las nuevas generaciones y no es todo, pero «hay bastantes problemáticas en las familias que influyen de manera importante en las dinámicas relacionales de los adolescentes».

En estas actividades -la próxima será en Cambados- se ofrecen medidas para adaptar la educación al nuevo estado, porque «estar todo el día enfadado con ellos no es útil y tratarlo como un niño solo llevará a más rebeldía». Así que hay que entrar en la negociación, comunicarse de manera diferente y algo muy importante según la especialista, «mostrar interés y hablar de su mundo». Así empieza el camino para su verdadera felicidad.