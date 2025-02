Alertan de otro foco de basuraleza en la ría de Arousa: «Aparecen residuos de los años 70»

El colectivo Limpiarousa organiza frecuentemente batidas para retirar basura de la costa y del mar y acaba de llamar la atención sobre lo que considera un foco sin la atención necesaria, o por lo menos así lo dicen los restos hallados en las dos últimas realizadas, en Cambados y Vilaxoán. Se trata de las escolleras y taludes de los puertos, donde incluso han encontrado desechos de los años 70 y 80.

Voluntarios en la batida realizada en el puerto de Vilaxoán. | FdV

Desde este grupo de voluntarios destacan su antigüedad para llamar la atención sobre un problema que no les parece menor: «Son años de acumulación de residuos de todo tipo y sobre todo de plásticos que se van descomponiendo poco a poco y soltando microplásticos al mar. Hablamos de basura de varias generaciones», lamenta una de sus portavoces, Annika Álvarez.

Un descolorido indio de juguete. | FdV

«Es como un trabajo de arqueología», añade. Y es que han encontrado cosas tan antiguas que asusta, incluso de hace medio siglo, como envases de medicamentos que «ya no se comercializan»; juguetes, como un descolorido indio, y envoltorios de helados de conocidas marcas con un logo que no emplean desde hace décadas.

También viejos botes de yogur, cuerdas y aparejos de pesca, unidades de los pellets de plástico que provocaron una grave crisis hace un año, tarugos de batea -tuvieron su propia recogida hace un par de semanas-... Y uno de los más frecuentes están siendo residuos de tipo doméstico, como los palillos de los oídos y que mucha gente aún tira por el inodoro: «Es increíble la cantidad de este tipo de basura que se acumula al estar los espigones de los puertos de frente al mar», añade Álvarez.

Limpiarousa no se atreve a sentenciar una posible solución técnica, la cual podría pasar por el sellado de las juntas de las escolleras, pero porque no son especialistas en ingeniería y desconocen si es una posibilidad técnica. Pero creen que tiene que haber una manera: «Vale que es muy fastidiado realizar limpiezas porque hay que meter los brazos entre las piedras, hay cosas muy incrustadas, etc. Pero es que no hay ninguna administración que lo haga y mientras, se sigue acumulando», explica esta portavoz.

Asimismo consideran que es posible «tener más control» sobre ciertas prácticas y señalan a los pescadores deportivos. Álvarez quiere dejar claro que no están en contra de su actividad, pero lamentan el comportamiento de algunos: «Pasan la tarde allí y luego dejan los restos de la merienda, botellas de plástico, las cajas de poliespán de los cebos, etc. Si le dices algo se ponen a la defensiva e incluso nos han gritado para acabar diciéndonos algo así como: Ahí tienes la bolsa, recógelo tú. Se podrían realizar visitas más frecuentes para reducir esto».

Los pélets de plástico no dejan de aparecer

Los pélets de plástico siguen apareciendo en las playas arousanas desde que un buque perdiese parte de su carga consistente en, entre otras cosas, 26 toneladas de sacos de este material; una materia prima empleada para fabricar envases, embalajes para la industria alimentaria y otros artículos. Su presencia en los océanos se ha convertido en una preocupación mundial y la comarca arousano no es ajena al problema, sobre todo desde entonces, porque se degradan y no solo acaban siendo consumidos por la fauna marina.

Desde Limpiarousa siguen recogiendo este tipo de residuo y cada vez en menor tamaño; un claro signo de contaminación. Y no solo es esto. Recientemente, junto a la ONG Surfrider y Adega realizaron el «tarugatón», una limpieza simultánea por toda Galicia para concienciar sobre los palillos plásticos empleados en las cuerdas de las bateas.También llaman la atención sobre los biosoportes usados en las depuradoras de aguas domésticas e industriales para ayudar en el proceso y que también plagan la ría de Arousa.