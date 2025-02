Las cámaras de Vilanova identifican al conductor que causó un siniestro en A Illa

La instalación de cámaras de vídeo vigilancia para controlar el tráfico está sirviendo también para identificar a los responsables de situaciones como la que se vivió el sábado en A Illa, donde un conductor se dio a la fuga tras dañar otro vehículo. A través del visionado de esas cámaras, los agentes de la Policía Local de Vilanova identificaron en muy poco tiempo al presunto responsable de lo ocurrido, que se expone a ser sancionado por dos supuestas infracciones en materia de tráfico.

Todo se remonta al pasado sábado, sobre las 17.00 horas, cuando un vehículo de alta gama de color oscuro provocó daños muy importantes en otro que se encontraba estacionado en la avenida de A ponte isleña. El conductor decidió no detenerse y huir de la zona, dejando restos de su propio vehículo mientras atravesaba el puente en dirección a Vilanova.

La propietaria del vehículo afectado colgó todo lo ocurrido en redes sociales para ver si podía dar con el individuo que le había dañado el coche y, en el día de ayer, decidió acercarse a la sede de la Policía Local de Vilanova para comunicar lo sucedido. En ese momento, los agentes comenzaron a buscar en las cámaras de vídeovigilancia y control del tráfico con las que cuentan y, sobre esa hora, vieron circulando al vehículo en cuestión en la rotonda de O Terrón, tomaron nota de la matrícula y procedieron a identificar a su propietario.

Al no haber lesiones a personas en el accidente, será la compañía de seguros del vehículo la que tenga que asumir los daños causados, pero el conductor se expone a ser sancionado por dos infracciones en materia de tráfico. Esas dos infracciones serían no dar datos a la otra parte implicada en el accidente y no dar aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de lo ocurrido, huyendo de la zona en la que se registró el accidente. También se va a tratar de identificar correctamente al conductor en ese momento (ya que podría no ser la misma persona que es titular del vehículo) así como a comprobar si dispone del permiso de conducción en vigor. El titular del vehículo no sería de la comarca de O Salnés.

Es la segunda ocasión, en muy poco tiempo, que las cámaras de Vilanova sirven para dar con un infractor de tráfico. Hace apenas una semana, su visionado fue clave en la identificación del presunto autor de un delito de conducción temeraria ocurrido en Sanxenxo y que fue cometido por un joven de Vilanova con el carné de conducir retirado.

La inversión tecnológica que se está realizando en la implementación de estas cámaras en diferentes puntos estratégicos del Concello, y que está previsto continuar en el futuro, está sirviendo a la Policía Local y a otras fuerzas y cuerpos de seguridad para esclarecer accidentes, altercados o problemas no solo en el término municipal de Vilanova, sino también en los limítrofes.