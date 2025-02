A obra «Sempre Rosalía» percorrerá toda Vilagarcía

A concellería de Cultura de Vilagarcía, dirixida por Sonia Outón, presentou onte na Sociedade O Gato Negro do Carril a actividade teatral «Sempre Rosalía», organizada para conmemorar o seu nacemento, o 23 de febreiro. O Concello acollerá un espectáculo itinerante sobre a súa figura, que percorrerá varios dos centros culturais de venres a domingo.

Trátase dunha obra de Producións Dispersas que ten unha duración de 20 minutos e, segundo explicou a edil de Cultura, «está dirixida a cativos e maiores». Ao escenario subiranse Ana Ponte, que interpretará á escritora, e Diego Freire, que fai dun dos seus biógrafos. O argumento baséase nunha conversa entre ambos, cargada de humor e de moita poesía, non só as da propia Rosalía de Castro, senón tamén doutros autores clave. O obxectivo é presentar unha visión diferente da súa figura, alén dos estereotipos e reducionismos que a caracterizan, «fuxindo da imaxe edulcorada e falseada que se impuxo durante anos», tal e como apuntan desde a produtora.

Unha das primeiras funcións celebrarase precisamente no Carril, un enclave moi especial para a autora: «A relación de Rosalía con este lugar era moi intensa, aquí pasou os seus veráns e pénsase que aquí creou a célebre cita ‘Abride as fiestras que quero ver o mar’», explicou Outón. «Na súa obra está presente o seu amor por esta terra e agora somos nós os que queremos renderlle homenaxe», reflexionou o alcalde, Alberto Varela.

«A mostra estará cada hora nun lugar porque a duración o permite e tamén pola súa montaxe, que é moi sinxela e asegura que se poida saltar dun lugar a outro», explicou Outón. Deste xeito, as funcións comezan o venres ás 17.00 horas no Centro Cultural de Bamio e continúan en O Gato Negro, Trabanca Sardiñeira e en Guillán. O sábado ás 12.30 horas na Biblioteca Rosalía de Castro e pola tarde, a partir das 17.00 horas, en Faxilde, Vilaxoán, Sobradelo e Trabanca Badiña. O último día é o domingo 23 ás 12.00 horas no Centro Cultural de Solobeira, e ás 13.00 horas en Rubiáns. Seguirán pola tarde a partir das 17.00 nos Borrizos de Cornazo, despois irán á Laxe, ao Centro Cultural Grupo de San Roque e ao Breogán do Piñeiriño.

A entrada é de balde e desde o Concello animan, incluso, a acudir en máis dunha ocasión, facendo o percorrido pola vila. «Queremos amosar que o goberno está comprometido con facer que a nosa cultura chegue a todo o municipio, de aí que sexa unha obra itinerante», apuntou o alcalde, quen rematou: «É o noso deber pór en valor a pegada de Rosalía de Castro máis alá do propio Día das Letras Galegas, así como de recoñecer a importancia da lingua propia e dos nosos autores todo o ano».