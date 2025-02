Un remedio formativo para ir con los tiempos en Cambados

Más de un centenar de personas se beneficiarán de los cursos del nuevo centro de capacitación digital que el Concello de Cambados inauguró ayer en el local social de Vilariño. Se trata del segundo y tiene por objetivo ayudar a los vecinos no muy duchos en el uso y manejo de las nuevas tecnologías. El perfil es variado, aunque predominan las mujeres, cuentan desde la empresa Grupinfor, que es quien imparte las formaciones a través de profesorado especializado.

Su gerente, María Fernández, explica que también las edades son bastantes variadas, aunque reina la persona entre los 55 y los 70 años. Aún así, hace suyo eso de que no hay edad para aprender cosas nuevas y cuando es posible forman los grupo según los conocimientos del alumnado.

Y es que hay casos donde podría parecer que el usuario por sus características no tienen nociones, pero sí. No obstante, la realidad es que la gente más mayor es la que más precisa estos cursos de alfabetización digital. «Estamos hablando de que hay gente que no ha visto ni un teclado ni un ratón delante en su vida», cuenta esta responsable y no por el caso concreto ya de la capital del albariño, sino por la experiencia que acumula la firma.

El analfabetismo digital es un problema como lo fue en su momento no saber escribir o leer, lo es porque el mundo avanza cada vez más al empleo de las nuevas tecnologías para cuestiones de la vida cotidiana como pedir cita médica o consultar el saldo bancario. Pero lo peor es cómo sienta a veces un desconocimiento que es posible tenga un remedio. «La gente empieza a sentirse excluida porque ya no puede ir a su banco y pedirle que le actualicen su cartilla y después de toda una vida sintiéndote como la persona útil que eres, es como que empiezas a sentirte torpe y fuera de lugar», añade María Fernández. De hecho, recalca lo positivo que resultan estas iniciativas y por ello las promueve y financia la Unión Europea, para ganar en autonomía y dependencia, para no tener que consultar a la familia en cada paso de cuestiones que tienen manejo más sencillo de lo que puede parecer.

Así lo hacen docentes como Diana, que será la encargada de esta firma en impartir las clases que ayer empezaron en el nuevo centro de capacitación digital que ha puesto en marcha la Concellería de Cultura e Ensino de Cambados.

Cuenta su compañera María Fernández que, aunque el contenido se centra en la alfabetización digital para un manejo de susodichas gestiones correspondientes a la vida diaria, también se adentran en las nuevas formas de comunicarse, como son las videoconferencias; el manejo de los buscadores de internet, ofimática básica, etc. Además de una aproximación también al uso de los smartphone.

En total, serán tres tandadas de cursos de aquí a final de año y en las que hay cuatro grupos en cada uno. Desde la organización explican que la primera ya está sin plazas, pero aún quedarían algunas para las siguientes. Los interesados pueden inscribirse en las vías de contacto de la biblioteca municipal, informaron fuentes municipales.