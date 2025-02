Los niños del CRA de Valga presumen de su cole en radio y redes sociales

En la emisora municipal y en Radio Pepa, al igual que en las redes sociales del propio centro educativo y ahora, también, en FARO DE VIGO. Los alumnos –y sus no menos orgullosas profesoras– del Colegio Rural Agrupado (CRA) del Concello de Valga presumen de las instalaciones en las que se forman como estudiantes y como personas.

Mañana se celebra una jornada de puertas abiertas en las que mostrar a vecinos, visitantes y, sobre todo, a los padres de futuros alumnos, cómo funciona este proyecto educativo integrado por seis escuelas que no dejan de recibir elogios y que tratan de imitar dentro y fuera de España.

Dirigido con maestría por la joven Antía Piñeiro, el CRA de Valga pone en marcha todo tipo de iniciativas –a cada cual más original e ingeniosa– que agradan tanto a los alumnos como a sus progenitores.

Propuestas a veces tan destacadas como la promoción a manos de los propios niños de la jornada de puertas abiertas, de tal modo que son ellos los que publicitan al CRA contando sus excelencias y dejando patente lo mucho que se divierten mientras aprenden.

Lo dejaron patente durante la grabación del anuncio para Radio Pepa y Radio Valga, en el que no dejaron de bailar, cantar y reírse.

Y todo para decir: «Si quieres conocer cómo trabajamos en el CRA de Valga visítanos el martes 18 a las cuatro de la tarde en Campaña, Chenlo, Ferreirós, Forno, Vilarello y Xanza».

En contacto con la naturaleza

Tratando de animar a la gente para que acuda al centro, llamando al teléfono 605 484 141, añaden: «Tú también puedes formar parte del CRA, en el que encontrarás un ambiente familiar y donde las familias son bienvenidas al aula, hacemos un montón de excursiones, las clases son al aire libre, tenemos patios naturales y aprendemos con proyectos como ‘CRAmiñando polo mundo’, que nos permiten hacer todo tipo de actividades».

La directora con dos de los niños participantes en su original campaña publicitaria. / FdV

A mayores, los niños presumen de que en su cole «se aprende la diversidad , aprendemos jugando y celebramos el FestiValga».

Tanta ternura como ilusión

De todo ello dan cuenta niños como Izia, Lucía, Jaime, Noel, Xela, Martín, Mila, Paulo y otros muchos críos de 4 y 5 años que aseguran estar «aprendiendo muchas cosas» y que mientras aún están aprendiendo a hablar ya usan Radio Pepa para dar recetas de cocina con todo lujo de detalles y una enorme dosis de ternura e ilusión.

Ellos, los niños, son los verdaderos protagonistas del día a día del CRA de Valga, cuyo período de admisión para el curso que viene se abrirá del 1 al 20 de marzo.

A buen seguro, serán muchos los padres no solo de Valga, sino de diferentes localidades cercanas –y no tanto– los que inscriban a sus hijos en este centro, que lejos de ir a menos, como sucede con gran parte de las escuelas rurales de Galicia y de toda España, no deja de ganar enteros.

En gran medida por el empleo de metodologías «vivas y activas» y una «enseñanza personalizada y respetuosa», como bien se encarga de remarcar Antía Piñeiro.

Los «patios vivos, activos, naturales e inclusivos», las salidas a espacios naturales y rurales, –incluido el Camiño Portugués– y la implicación de toda la comunidad educativa son otras claves del éxito.