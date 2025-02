El BNG ve el centro comercial de Deiro como una amenaza para el sector local

«Es un modelo de emprendimiento del siglo pasado y una auténtica amenaza para el comercio local, al que puede herir de muerte». Así de contundente se mostraba ayer la portavoz del BNG de Vilanova, Carmela Alfonso, para definir el proyecto de construcción de un área comercial en San Miguel de Deiro, un proyecto que acaba de conseguir, por segunda vez, la autorización medioambiental recientemente.

La nacionalista entiende que este modelo de negocio que se plantea en el nuevo centro comercial ya se encuentra «obsoleto» y que la tendencia actual no es alejar de los cascos urbanos estos grandes centros comerciales. Para Alfonso, el proyecto es «nefasto» en tres ámbitos: social, económico y ecológico. En el primero de los ámbitos es «nefasto porque promueve un modelo de consumismo que va a provocar la ruina de muchos pequeños comerciantes que se trasladen a ese centro, todos vemos como en infraestructuras similares se van abriendo y cerrando negocios constantemente porque no consiguen sobrevivir, por muy bonito que se lo pinten a esos pequeños comerciantes cuando estudian instalarse en él». En el plano económico porque «va a suponer un terrible impacto en el comercio local, un impacto que desde el Concello de Vilanova parecen no ver y que va a suponer un ‘cierranegocios’ por todo el municipio, pero especialmente, en el casco urbano». Insiste Alfonso en que el pequeño comercio de Vilanova «se va a resentir, ya que lo que se gaste en el centro comercial no se va a gastar en ellos, pero parece que al alcalde, Gonzalo Durán, le importa muy poco y solo piensa en hacerse fotos con ellos para su propia promoción».

En el plano ecológico, la nacionalista también ve que va a provocar una situación nefasta porque se va a «estragar por completo el territorio».

A mayores, la nacionalista recuerda que este proyecto ya nació de una forma un tanto oscura, a través de una recalificación de terrenos «a medida de intereses particulares, por lo que el proyecto no tiene ningún tipo de interés público ni social, es simplemente un movimiento para recalificar terrenos a unos intereses privados, convirtiéndolos en urbanizables, incrementando de manera muy importante su valor, mientras que sus antiguos propietarios reciben una limosna a cambio». Ejemplos de que ese modelo de negocio no funciona y se encuentra obsoleto «hay muchos, pero el más evidente es el de Área Central en Santiago».

Más de veinte años después de comenzar con la compra de los terrenos, el proyecto del área comercial de San Miguel de Deiro parece haber retornado con fuerza y los promotores se encuentran pendientes de la licencia comercial que debe autorizar la Xunta. El pasado año ya comenzaron con algunos movimientos de tierras en las parcelas afectadas por los viales de acceso.