Un cruceiro cambadés «busca» al culpable de su destrucción

El cruceiro del atrio de la iglesia parroquial de Castrelo (Cambados) sigue a la espera de ser restaurado después de sufrir daños por un accidente ocurrido a finales de 2023, cuando un camión se enredó en el cableado arrastrando varios postes. El Concello reclamó a su aseguradora, pero esta ha demostrado que no tiene responsabilidad y ha centrado el quid de la cuestión en la altura del tendido, poniendo el foco en su propietario, aunque está por ver.

En esas está la administración local. Al tratarse de destrozos provocados por un siniestro, el primero paso que dio seguía el procedimiento habitual y presentó una reclamación patrimonial al causante: el vehículo pesado perteneciente a una compañía alemana.

Sin embargo, explica el concejal Liso González, que la aseguradora eludió cualquier responsabilidad, acogiéndose al hecho de que el gálibo para esa zona está establecido en cinco metros de altura y eso no se había cumplido, no por su vehículo si no por el cableado.

El mismo día de los hechos, tanto los vecinos como el Concello señalaron que se habían quedado colgando a causa de los temporales de días pasados, pero la carretera es provincial, así que ya han pedido a su titular que emita el correspondiente informe técnico indicando si estaban a la altura correcta o no.

Según el edil, en caso de confirmarse su mal estado dirigirían su reclamación a la compañía propietaria de la fibra. «Sería como primera medida porque no descartamos que finalmente sea necesario recurrir a la Diputación como responsable último de este vial», detalló.

González argumentó que el proceso se ha visto demorado más de lo deseado por diversas cuestiones como falta de fluidez en las comunicaciones con la aseguradora germana, pero espera que la contestación provincial sea más rápida.

Según el relato del día de los hechos, el camionero se orilló en este punto de la EP-9006 para atender el móvil y cuando reanudó la marcha uno de los postes de la plataforma hidráulica del vehículo, que sobresalen un poco, se enganchó al cable provocando un efecto dominó tirando cinco postes de telefonía y luz. Así, se soltó el grapado a la fachada de la iglesia y derribó la cruz del cruceiro que, por fortuna, era una réplica moderna, pues ya ha sido víctima de otros incidentes. Pero el varal y el mesado sí son originales de este bien del siglo XVIII y sufrieron daños.

El de As Quintáns fue víctima del desgaste y ya está restaurado

Era la tercera vez que el cruceiro de Con do Ramo sufría daños. El Concello se acababa de gastar 7.000 euros en una restauración que le satisfizo a medias en el sentido de que querían recuperar testimonios sobre cómo era la cruz original para replicarla tal cual, pero no fue posible.

Todavía se desconoce el coste de la nueva reparación, pero se trata de rehabilitaciones costosas por el trabajo que conllevan y la tramitación que precisan al tratarse de bienes catalogados y protegidos. Lo cierto es que no hay año sin un gasto parecido. De hecho, la Concellería de Patrimonio acaba de arreglar el de As Quintáns (Castrelo) por 6.000 euros y ha descubierto que el capitel de este elemento, de 200 años de antigüedad, cayó por desgaste de piezas. También realizó una pequeña reparación en de Xieles (Corvillón).