El cuatripartito de Cambados lima asperezas, pero el BNG no renuncia a la comisión

El cuatripartito de Cambados no ha vuelto a convocar la comisión de seguimiento del pacto tras el plantón del socio de Pode. Sin embargo, quienes la solicitaban con urgencia, el BNG, indican que en estos días se han ido «limando» asperezas y están «moderadamente satisfechos», aunque también advierten que no renuncian a ese encuentro.

Así lo indicó su portavoz, Liso González, quien sigue considerando importante reunir a ese órgano contemplado en el acuerdo de gobierno para «tener algo definitivo» y del que también «formen parte los partidos políticos», añadió.

El nacionalista y concejal de Cultura e Patrimonio ve necesaria la presencia de responsables del PSOE, Somos, BNG y Cambados Pode porque «una comisión de este tipo no está dirigida a cuestiones organizativas del día a día del gobierno y, al fin y al cabo, son los partidos quienes firman los pactos y quienes tienen que evaluar si está funcionando».

Cabe recordar que el Bloque pidió en diciembre la reunión –y con urgencia–, indicando que el cuatripartito estaba funcionando bajo la «improvisación y con falta de coordinación». Sucedió después de la polémica por la moción del asilo en un pleno ordinario.

Se llegó a convocar en enero, pero el socio José Ramón Abal Varela no acudió –no quiere entrar en explicaciones públicas por este asunto–, así que no tuvo lugar, por lo menos no en la forma que buscaba el grupo de González.

El edil sigue viendo necesaria la comisión, pero reconoce que en estas semanas se han ido «limando» algunas de esas cuestiones que criticaron en una comparecencia pública de los órganos de su formación política. Así que están «moderadamente satisfechos», pero ha sido a través de conversaciones «bilaterales y a tres bandas» con el resto de socios y le parece insuficiente. «Es necesario hacer un análisis mejor de los retos y las soluciones y sobre cómo estamos actuando», añadió.

Resto de socios

Por otra parte, en esos diálogos sus socios también le han transmitido lo que ya dijeron a los medios tras aquella crisis que dejó la imagen de los dos concejales nacionalistas abandonando la sesión plenaria. Y es que consideran que fue una reacción «exagerada» para las fricciones que pudiera haber en el seno del cuatripartito.

También que no vieron con buenos ojos que primaran la exposición pública de las desavenencias en lugar de tratar de solucionarlas internamente, insistiendo en que lo sucedido con la iniciativa del asilo de ancianos fue producto de un error y un despiste más que una traición.

Cabe recordar que el gobierno llevó a pleno una nueva moción para pedir a la Xunta la compra del Pazo de Montesacro y PSOE y Somos introdujeron una modificación no trasladada previamente al BNG y para que Pode abandonara la abstención que mantenía con este asunto y votara a favor. Fue una coletilla que para los de González cambiaba toda la línea de flotación del discurso oficial mantenido durante meses por el Concello sobre el caso.