Cacabelos pide a Portos que evite el Son do Mar en O Corgo

Tras anunciarse en FARO DE VIGO que los promotores del festival Son do Mar han recibido autorización de Portos de Galicia para desplegar su próxima edición en O Corgo, del 21 al 28 de julio, el alcalde de O Grove, José Cacabelos, aseguró a este diario que pedirá al ente público que evite esta celebración.

Se basa en que, como ya dijo a los promotores del evento hace semanas, instalar el festival en el terreno portuario situado tras la plaza de abastos «es del todo inviable, ya que es una importante bolsa de aparcamiento de la que necesitamos disponer en temporada alta».

Es por ello que ha decidido contactar con Portos de Galicia para interesarse por las condiciones de este permiso y, «de ser cierto, vamos a oponernos, ya que no podemos prescindir de ese espacio que en verano nos cede Portos para, precisamente, aliviar el caos circulatorio», proclama.

Además, «si ni siquiera nos autorizan a poner allí las caravanas de las atracciones de las fiestas del Carmen, no resulta comprensible que puedan dar permiso para ocupar esa superficie con un festival durante una semana», añade Cacabelos.

Convenio de colaboración

Lo plantea atendiendo a la existencia que «un convenio de colaboración entre el Concello y Portos según el cual desde junio a octubre nosotros gestionamos como aparcamiento ese espacio, que corresponde con el helipuerto».

Termina diciendo que «habitualmente hay quejas porque no hay aparcamiento suficiente en el centro de O Grove y ahora pretenden ocupar una de las principales zonas con un concierto en plena semana fuerte del Apóstol; si de nosotros depende no va a ser así».

Virvi Fraga, tras la barra instalada por el Son do Mar el pasado verano en la cala de Raeiros. / M. Méndez

Al margen de esta disputa por el uso de los terrenos, que dará mucho de qué hablar en las próximas semanas, hay que incidir, como se avanzaba ayer en la edición digital de FARO, en que tras celebrar la anterior edición en la cala de Raeiros, los empresarios Virvi Fraga y Nacho Escalante han decidido apostar por O Corgo con ocho días de actuaciones musicales «del máximo nivel», reservando una fecha tan señalada como el 25 (Día de Santiago Apóstol), para el Sachaso Rock.

Esto supone, a juicio de la organización, «una fuerte apuesta por nuestro Concello, tratando de posicionarlo a nivel nacional dentro de las grandes citas musicales» para «atraer a un público numeroso y de todo tipo».

Así fue el aplaudido tributo a Queen de Dios Salve a la Reina, en el festival Son do Mar (O Grove). / M. Méndez

Es un guiño al «turismo de festivales», desde el convencimiento de que «deja mucho dinero en los pueblos y ciudades».

Eso es lo que quiere Son do Mar, que presenta una propuesta basada no en un festival en concreto, sino en «un ciclo de conciertos únicos y exclusivos que permitan disfrutar de artistas que no se repitan una y otra vez en otros festivales o ciudades de Galicia».

Un objetivo que lleva pareja la contratación de «figuras de renombre nacional e internacional que nos ayuden a posicionar al Son do Mar como uno de los eventos de mayor calidad del país, ya no por el número de artistas, sino por su calidad y exclusividad», sin dejar de lado el «cuidado del entorno, del público y de las instalaciones».

En este sentido, los promotores sostienen que su modelo a seguir es el festival Starlite Occident, que se celebra cada verano en un anfiteatro al aire libre como la cantera de Nagüeles, en Marbella.

«Queremos que O Grove sea un destino turístico único y atractivo en el que conseguir, como ya sucedió el año pasado con el Sachaso Rock y todo el festival el Son do Mar, que podamos llenar hoteles y beneficiar al conjunto de la hostelería y el sector turístico de O Grove en su conjunto».

La idea es repetir e incluso mejorar la experiencia, de ahí la importancia de celebrar el Son do Mar en la explanada de 3.000 metros cuadrados situada entre la lonja, las casetas de usos pesqueros y la Casa da Terceira Idade, ya que este cambio de ubicación aspira a ayudar incluso más a la hostelería meca.

Una reubicación que se anuncia «después de tres meses de negociaciones Portos de Galicia», el ente dependiente de la Consellería do Mar a la que pertenece el espacio portuario elegido para el concierto.

«Hemos llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas partes», aseguran los promotores del Son do Mar y el Sachaso Rock, quienes deberán abonar las tasas correspondientes por la ocupación del dominio marítimo-terrestre.

Para terminar diciendo que muy pronto desvelarán el cartel del evento, ya cerrado y en el que «vamos a disponer de más y mejores bandas».