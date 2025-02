O Muíño reclama medidas inmediatas para acabar con el vertido al río Umia

Son, junto con la captación de agua para A Toxa, los primeros afectados de un vertido que lleva más de una década siendo denunciado y en el que se han gastado un millón de euros sin efectos. Los responsables del Náutico O Muíño de Ribadumia mostraron ayer su estupor con la falta de diligencia con la que están actuando las administraciones con «un vertido que es su responsabilidad y para el que parece que no quieren poner soluciones inmediatas, permitiendo la contaminación del río Umia». Desde el club valoran positivamente que se sancione a las empresas, pero recuerdan que «esto no ocurre desde ayer, lleva sucediendo años y no parece que esas sanciones de las que hablan hayan hecho mucho efecto, más bien todo lo contrario».

Es por ello que instan a Augas de Galicia y a la Mancomunidade a buscar «una solución, aunque sea transitoria, de forma inmediata, creando una balsa o algún otro método que impida que toda esa contaminación llegue al río». El club tiene que lidiar constantemente con estos vertidos, al estar situado a unos 300 metros de distancia, pero recuerdan que «río abajo se encuentran varios de los bancos marisqueros más importantes de la ría y, después de gastarse un millón de euros, todo sigue igual, sin que se hayan depurado responsabilidades». Insisten en que «busquen un método que impida que toda esa agua se convierta en una amenaza, porque da la sensación de que solo se están riendo de los vecinos».