La radio era una asignatura pendiente

La aplicación de la radio como medio de comunicación supuso todo un fenómeno social, así que no es de extrañar que el mundo celebrase ayer su existencia con uno de esos días internacionales que se dedican a cosas importantes. Sus cualidades incluso la han convertido en una herramienta educativa cada vez más extendida y es raro el colegio o instituto de O Salines que no tiene un laboratorio. Muchos empezaron hace años con un programa de la Xunta impulsado desde las bibliotecas escolares y siguen hoy en día al haberse convertido en una aliada transversal para todas las materias curriculares.

«Consigues que los alumnos aprendan porque sus aplicaciones son infinitas y es una vía que les resulta más amena e incluso ayuda a enganchar a gente que estaba descolgada de aprender contenidos», explica Susana Suárez, profesora de Música en el IES O Carril. También porque se trata de una generación que se mueve en el océano de las redes sociales, los influencies, los youtubers... «Y al final es algo que está ligado en cierta manera y les estás dando la oportunidad de que aprendan y vean cómo se hace y se preparan estas cosas», añade la docente.

«Brutal para la autoestima»

El beneficio es tal que, hace años que, por circunstancias, dejaron de percibir las ayudas autonómicas y siguen adelante, y diversificando. Algunos estudiantes le han cogido tanto gusto que no les importa pasar más horas de las obligadas en el centro. En concreto, son los miembros de un club que aprovechan la hora de la comida. Y esto es bueno también, según la docente, porque se trabajan otras cuestiones importantes en la vida: «Para la autoestima es brutal, les ayuda a ganar confianza, fluidez a la hora de hablar, etc. De hecho, de repente ves que ha nacido una estrella, descubres talento». Así las cosas, aporta en la expresión verbal, la comprensión, el ánimo por esforzarse para hacer un buen trabajo -todo queda grabado a perpetuidad-, las ganas de saber más para preparar temas, a trabajar el nivel de concentración, etc. Por ello, no solo se ha convertido en una herramienta positiva para las lenguas o la oratoria.

De hecho, en el caso del IES Ramón Cabanillas de Cambados la radio escolar se ha aliado con el equipo de audiovisuales. Xosé Francisco Noia indica que cuentan con dos equipos y además de usarlos en las asignaturas, completan sus proyectos de cortometrajes, documentales... Los mismos que les han reportado premios nacionales y gracias a los cuales, y a ser Polo Creativo por la Xunta, han podido ampliar su material. El profesor y coordinador de Normalización Lingüística detalla que pasan las entrevistas a podcast y que los alumnos aprenden como auténticos profesionales, incluso sobre cómo deben beber durante una emisión. En resumidas cuentas, a soltarse: «Como siempre les digo, el micro no muerde».

A por un nuevo premio en Cambados

Las emisiones de las radios escolares no son en abierto, pero los centros cuentan con canales propios de Youtube y Spotify donde se pueden seguir los contenidos. En el IES O Carril tienen desde el magazine «Punto e coma» hasta piezas de radioteatro de sus alumnos de Artes Escénicas, entre otras muchas creaciones ideadas, diseñadas y trabajadas por el propio alumnado. Además, son los encargados de animar los recreos pinchando música. En el IES Cabanillas de Cambados incluso están preparando una candidatura al Premio José Hermida de radio con uno de sus podcast ligados a su proyecto «O xardín da memoria», que conecta a las nuevas generaciones con el legado de sus antepasados. El profesor Xosé Francisco Noia explica que después de la vendimia, la tradición del Samaín o la entrevista a Treixadura abordarán la enfermedad de Alzheimer Será un tema «duro», reconoce el docente, destacando también la parte positiva de conocer más de la mano de Afasal, que colaborará con ellos.