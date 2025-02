Identifican a las industrias que vierten al Umia y las amenazan con fuertes sanciones

Los técnicos de Augas de Galicia y de la Mancomunidade do Salnés han concluido que los vertidos que se están registrando en el bombeo de Cabanelas responden a alivios del sistema por un aumento del caudal con las lluvias y filtraciones en las tuberías.

Hasta ahí se trata de un proceder ordinario en cualquier red de saneamiento -para que no reviente-, aunque se adoptarán medidas paliativas. Sin embargo, ha aflorado un viejo problema, pues han identificado a una «serie» de industrias que «están incumpliendo gravemente» y siguen sin pretratar sus residuos antes de verterlos a la general. Esto es lo que ha teñido el río Umia durante las últimas semanas.

Así las cosas, la comarca vive un «déjà vu», regresa a hace más de un lustro y vuelve a amenazar con la apertura de expedientes sancionadores, graves o muy graves.

Además, en los casos de incumplimientos reiterados se propondrá su desconexión del sistema de depuración comarcal, lo cual puede abocar a su cierre porque tendrían que construir su propia red y EDAR o trasladar los residuos de alguna manera.

La capacidad de bombeo se ha incrementado en un 40% más, pero el nivel hídrico actual es altísimo y aún así es incapaz de asumir todo el agua que viene por la red, así que sucede como en cualquier red: hay un emisario al río para que alivie José Ramón García Guinarte — Gerente de la Mancomunidade do Salnés

«Inversiones importantes»

El gerente comarcal, José Ramón García Guinarte, no quiso concretar el número ni la identificación de estas empresas, pero reconoció que están perplejos e incluso algo frustrados porque algunas de la lista fueron guiadas por la oficina de control de vertidos de O Salnés para su legalización, e incluso instalaron sistemas de pretratamiento realizando «inversiones importantes», pero «no lo están usando».

Esta es una parte de las soluciones que ayer se pusieron sobre la mesa en la reunión organizada para despejar las dudas que estaban surgiendo en torno a la obra millonaria ejecutada por la Xunta en ese bombeo de O Piorno.

Cabe recordar que ha sido la diana de muchas críticas porque, precisamente, su cometido era acabar con años de vertidos en ese punto, donde se impulsan aguas recogidas en varios concellos y polígonos hacia la gran estación depuradora de Ribadumia.

Pero según García Guinarte, se ha comprobado que no es el problema: «La capacidad de bombeo se ha incrementado en un 40% más, pero el nivel hídrico actual es altísimo y aún así es incapaz de asumir todo el agua que viene por la red, así que sucede como en cualquier red: hay un emisario al río para que alivie. Lo ideal sería que no lloviera tanto, pero eso no lo podemos manejar».

Explica también que es el proceder ordinario en estos sistemas y va acorde con la capacidad de tratamiento de la planta depuradora. «Aunque duplicásemos el bombeo sería incapaz de asumir todo el caudal que se está recibiendo», añadió.

Además, porque hay otras cuestiones por las que aguas impropias se cuelan en el sistema, como la falta de separativas en zonas rurales o que hay tuberías continuamente sumergidas porque las lluvias mantienen muchos terrenos anegados.

Tanto es así, que el organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente va a auditar toda la red en busca de fisuras para proceder después a su impermeabilización, como la realizada recientemente en un tramo de 500 metros.

Visitas inmediatas

García Guinarte explicó que durante el encuentro se analizaron los datos de la EDAR, de los caudales y también las analíticas de estos vertidos coloridos y con olor, comprobando lo que se sospechaba, que no son simples alivios del sistema -siempre más diluidos- y que hay «industrias que están incumpliendo gravemente y vierten a la red sin el obligado tratamiento previo, incumpliendo los parámetros exigidos por la legislación. No obstante, hay grados y algunos casos son leves».

Desde este servicio comarcal se va a visitar de inmediato a estas sociedades identificadas, empezando por las reincidentes para explicarles «las consecuencias de infringir la normativa medioambiental y que vamos a endurecer las medidas».