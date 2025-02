«O problema non é a estacionalidade do turismo, senón como se xestiona»

No Concello do Grove, como acontece noutros pobos turísticos, estase a falar moito da aplicación dunha taxa que axude a financiar os servicios que se prestan e de desestacionalizar a oferta.

Jorge Olleros é un bo coñecedor deste sector, xerente do Hotel Spa Atlántico, en San Vicente do Grove. Fai xa unha década foi concelleiro de Turismo como PSOE, no primeiro dos catro mandatos do alcalde José Cacabelos.

-¿Turismo si ou turismo non? ¿Taxa turística si ou non?

-O turismo é unha das principais fontes de ingresos para moitos destinos, pero a súa sustentabilidade non pode quedar reducida a discursos baleiros ou medidas parciais. En moitas localidades da costa galega, cómpre analizar con realismo as políticas que afectan ao sector, como a proposta de taxa turística, e as condicións laborais e económicas que determinan o seu desenvolvemento.

Non se trata só de protexer a contorna, senón de conseguir un modelo que beneficie á comunidade e a quen sostén a industria. A idea dunha taxa turística volve de forma recorrente ao debate público.

Porén, antes de impoñela, é imprescindible que os sectores implicados formen parte da conversa. Non se pode decidir unilateralmente sen contar con hostaleiros, comerciantes e outros axentes clave.

Se a administración busca que esta taxa sexa unha fonte adicional de financiamento, debe asegurarse de que a súa aplicación sexa xusta. Non pode recaer practicamente só nos hoteis, xa que o turismo abrangue moitos máis sectores, desde a restauración ata o comercio.

Ademais, se a taxa serve para cubrir gastos correntes municipais, estamos ante unha dobre imposición. A realidade é que a planta residencial e turística destas localidades xa fai unha achega fiscal considerable a través do IBI, que se paga durante todo o ano, a pesar de que moitas vivendas só estean en uso uns meses.

Moitas veces xustifícase a creación de novas taxas polo sobrecusto dos servizos en tempada alta, pero cómpre preguntarse se realmente hai déficit ou se xa se está cobrando por ese incremento.

Así se despidió el año en el catamarán restaurante Fly Delfín, de Cruceros do Ulla Turimares. / M. Méndez

Aínda que non haxa cifras exactas, é moi probable que o IBI de propiedades turísticas represente unha parte importante da recadación total. Calquera novo imposto debería ter en conta este esforzo fiscal para non afogar economicamente a certos sectores

-Está a falar de desestacionalide.

-A estacionalidade é unha realidade en moitos destinos turísticos, e Galicia non é unha excepción. Nos últimos anos, as tempadas foron alongándose un pouco, pero a tempada alta segue sendo a que é, e o inverno segue sendo un desafío para moitos negocios, que dificilmente poden manterse abertos máis de seis ou nove meses ao ano.

La degustación de mejillones en el catamarán "Gran Cormorán Jet". / M. Méndez

En lugar de obsesionarnos con erradicala, deberíamos centrarnos en facela viable, pois segue sendo unha parte fundamental do PIB local e autonómico. A actividade que xera millóns de euros en poucos meses debe contar con estruturas de apoio que garantan a súa continuidade.

Gastáronse significativas cantidades de diñeiro público en plans de desestacionalización, pero paga a pena preguntarse se os resultados realmente xustifican o investimento.

En vez de loitar contra a propia natureza cíclica do turismo, sería máis intelixente mellorar as condicións da industria de tempada, asegurando a súa viabilidade e estabilidade.

Moitas pequenas empresas de hostalería incluso contratan máis persoal do que necesitan para evitar perder traballadores, pero isto non sempre é suficiente. A curta duración da tempada afecta tanto a empresarios como a empregados.

A falta de persoal pode levar á transformación de hoteis en apartamentos turísticos ou de restaurantes en establecementos con menos servizos, reducindo a oferta dispoñible e, polo tanto, o emprego.

Se queremos un destino turístico de calidade, debemos garantir que os traballadores teñan condicións dignas, acceso a formación e prestacións para os meses de menor actividade.

A estabilidade laboral tamén é clave para a sostibilidade do sector. O turismo, a pesar de ser estacional, xera unha gran cantidade de ingresos fiscais: Imposto de Sociedades, IVE, IRPF, cotizacións sociais, ICIO e outros. Non podemos ignorar esta realidade cando se deseñan políticas de apoio. Unha economía local forte non se basea en medidas a curto prazo, senón en estratexias que aseguren o benestar dos traballadores e a estabilidade do sector.

-Vivenda e/ou turismo...

-Un destino turístico non pode ser só atractivo para os visitantes, tamén debe ser un lugar habitable para os seus residentes. O acceso á vivenda está converténdose nun problema en moitas zonas turísticas, onde o mercado inmobiliario, en moitos casos, prioriza o alugueiro vacacional, reducindo as opcións dispoñibles para os residentes.

A vivenda pública non é unha solución inmediata, pero debería verse como un investimento a longo prazo. Non se trata de frear o crecemento do turismo, senón de garantir que o seu desenvolvemento non expulse ás persoas que forman parte da comunidade. Planificar con visión de futuro é fundamental para evitar problemas que logo sexan imposibles de reverter,

-¿E que hai que facer?

-O debate sobre o impacto do turismo non é novo. A maioría dos problemas xa están identificados e recoñecidos tanto polo sector como polas administracións. Con todo, o verdadeiro reto é propor solucións viables e implementalas.

O turismo sustentable non só consiste en protexer o medio ambiente, senón tamén en garantir unha fiscalidade xusta, estabilidade laboral e acceso á vivenda.

Unha localidade vacacional galega pode ser un destino privilexiado, pero o seu éxito non debe medirse só en cifras de visitantes, senón na súa capacidade para xerar un modelo no que todos os implicados saian beneficiados.

A estacionalidade non é o problema, senón como a xestionamos. ¿Estamos preparados para atopar un equilibrio entre rendibilidade, estabilidade laboral e calidade de vida nos destinos turísticos? Galicia ten a oportunidade de marcar a diferenza cun modelo máis sustentable e eficiente.