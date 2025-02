O Regueiro y la Praza do Campo pasarán a ser terrenos municipales de A Illa

Portos de Galicia y el Concello de A Illa acordaron ayer la propuesta definitiva para la reversión al Estado de los terrenos declarados innecesarios para la actividad portuaria en el municipio. De este modo, el Ayuntamiento podrá reclamar ahora al Estado la desafectación de una serie de terrenos que podrá utilizar como municipales para sus actividades públicas. El acuerdo se adoptó en la reunión mantenida en Santiago entre el presidente de Portos, José Antonio Álvarez, y el alcalde arousano, Luis Arosa.

Portos explica que «la propuesta acordada se basa en criterios estrictamente técnicos que fueron ratificados con la Fegamp en la reciente reunión entre el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, y el presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias». En concreto, en el caso de A Illa, los terrenos que se devolverán al Estado para su posterior cesión al Concello abarcan la Praza do Regueiro y la Praza do Campo, «que registran actividad puramente vecinal».

Con anterioridad a esta reunión, Portos ya había autorizado cesiones similares a los municipios de Cambados y Vilanova. Luis Arosa calificó como «éxito para A Illa» esta reversión.