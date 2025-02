El Plan para abrir la Rúa da Pacheca de Cambados tiene que volver a exposición pública

El Concello de Cambados incluirá en el Plan +Provincia los 106.766 euros que costarán las expropiaciones de terrenos para la apertura de la Rúa da Pacheca. La tramitación del proyecto continúa y se ha visto retrasada por la necesidad de adaptar el Plan Especial de Infraestruturas a una nueva normativa sobre planimetría, que obligará a volver a ponerlo a exposición pública.

Así las cosas, el concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal Varela, prefiere no dar plazos sobre esta iniciativa que dio sus primeros pasos hace siete años y señala que, en todo caso, se ha dado uno «importante y seguiremos haciendo todo lo posible para que salga adelante».

Críticas al PP

En su opinión, no será gracias al PP. En la exposición pública del Plan Especial, un documento urbanístico necesario para abrir esta calle, que ahora es una vía muerta, se recibieron dos alegaciones y una era de la oposición. «Las que son constructivas siempre se agradecen, pero sus argumentos eran tan débiles que me hace sospechar que es una estrategia para ralentizar el proceso y no lo disimulan. Da igual, seguimos trabajando y solucionando problemas», añadió Abal.

El edil de Pode explicó que, en todo caso, la modificación del Plan Especial se ha debido a la necesidad de «adaptarlo a cuestiones técnicas de nueva normativa sobre la planimetría» y «no supondrá» cambios sustanciales en el proyecto.

Cabe recordar que se trata de prolongar susodicha calle, atravesando 157 metros de fincas hasta la confluencia con O Castro, dotando así al centro urbano de una nueva salida y un alivio para el tráfico.

El nuevo vial será de un solo sentido de circulación y tendrá diez metros de ancho de los cuales, siete serán de calzada y tres para dos tramos de acera de 1,5 metros cada uno.

Y respecto a las expropiaciones, se trata de 15 propiedades afectadas de suelo urbanizable y otras dos de suelo urbano -incluyendo un galpón que está justo en la futura desembocadura- y todo suma unos 2.500 metros cuadrados.

Según el proyecto de expropiación, el coste es de 106.766 euros y el Concello lo incluirá en el plan de financiación de la Diputación de Pontevedra dirigido a los concellos. Abal Varela explicó que están cerrando el resto de proyectos que presentarán a la edición de este año y que los detallarán próximamente. No obstante, el socio de Pode avanzó que en lugar de varias temáticas se ceñirán a dos: ampliación de redes de saneamiento y abastecimiento y asfaltados. En unos días espera dar cuenta de los lugares y las necesidades que se van a cubrir con estos.

Cabe recordar que ya el año pasado se tomó la decisión de ejecutar este tipo de proyectos de atención a cuestiones básicas, aunque se está retrasando la contratación de las obras y hasta el momento solo ha salido a licitación la renovación de la cubierta del campo de fútbol de Burgáns; el proceso ya está en la recta final.

Este año a la capital del albariño le corresponden 1.053.888 millones de euros en total y se reparten en las cuatro líneas de financiación habilitadas: inversiones, el pago de gasto corriente, contrataciones temporales de personal y la redacción de planes para la transformación de la movilidad en zonas rurales y urbanas. En el caso del primer apartado, esta localidad de la comarca de O Salnés tiene a su disposición 737.722 euros.