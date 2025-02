El estado de A Lomba y el pabellón de Carril provoca el hartazgo de clubes y aficionados

Las lluvias han vuelto a poner en tela de juicio el estado de diferentes instalaciones deportivas de Vilagarcía. En concreto, el estadio de A Lomba y el pabellón del colegio de Carril han evidenciado en las últimas horas la necesidad de una pronta actuación para que la práctica deportiva se pueda realizar en unas mejores condiciones.

En lo que respecta al campo de fútbol, los aficionados del Arosa vieron el mal estado que presenta el césped pese a usarse exclusivamente para los partidos del primer equipo del Arosa y del Atlético Arousana. Las zonas con barro y con estancamiento de agua se multiplicaban sobre una superficie muy castigada y que demanda, desde hace años, un levantamiento del terreno de juego para poder solventar todas sus carencias.

Desde el Concello tienen claro que la actuación es necesaria, así como también las circunstancias de un terreno de juego que está asentado sobre una superficie pantanosa. Por ello, cuando la lluvia y la humedad marcan la meteorología la superficie se reblandece en exceso, como fue el caso del partido ante el Racing Villalbés.

La propia plantilla del Arosa no entiende que A Lomba sea de los peores campos de la categoría. / Iñaki Abella

Con todo ello, club y aficionados claman una solución y no son pocos los que insisten en que A Lomba tiene que presentar un aspecto mucho más cuidado debido a la inversión que se realiza en el césped en cuanto a cuidados. Un malestar que se extiende a la propia plantilla que, obligados a no poder realizar ningún entrenamiento sobre el terreno de juego en el que compiten como locales, no entienden como puede estar tan mal el campo a pesar de su escaso uso. Una incomprensión que se acrecienta cuando observan el mucho mejor estado de otros campos de hierba natural en la comarca que sí, en ocasiones, se utilizan también para entrenar.

La necesidad de cuidados en A Lomba se extiende también a otras cuestiones como las redes de las gradas de fondo que evitan que muchos balones salgan de los límites del propio estadio. En este sentido, el presidente Manuel Abalo apuntó que esas redes son más que necesarias, no solo por la utilidad de las mismas, sino también por la imagen de abandono que proyecta la instalación.

Una cancha impracticable muchos días al año

El club vilagarciano está sufriendo las carencias de una instalación con malos aislamientos. / Iñaki Abella

También en el Club Balonmán Arousa mostraron su indignación por los continuos problemas que tienen que afrontar en el pabellón del colegio de Carril. Sin ir más lejos, en la tarde del pasado domingo tuvieron que suspender un partido de categoría juvenil femenina pocos minutos después de su inicio debido a las goteras y a la humedad que impedían mantener el equilibrio sobre la cancha.

El equipo sénior masculino tuvo que desplazarse a Fontecarmoa debido al mal estado de la cancha de Carril. En este sentido, Javier Luengo, portavoz de la entidad deportiva, valoró la rápida actuación de la Fundación de Deportes a la hora de reubicar el partido. Ello no es óbice para exigir una solución a las carencias de un pabellón que se convierte en impracticable para la práctica deportiva cada vez que el invierno se hace notar. Si bien ya se anunció una partida para habilitar gradas, es el aislamiento el principal quebradero de cabeza de los usuarios.