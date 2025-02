Laura Sáez e Sandra Otero lideran Queremos Galego no Salnés

Laura Sáez e Sandra Otero serán a portavoz e a coordinadora de Queremos Galego na comarca do Salnés. Esa foi unha das decisións que se adoptou no plenario que tivo lugar o pasado xoves en Vilagarcía e no que participaron medio cento de persoas. Ademáis, o equipo completarase con José Luis Domínguez Lucio, Beatriz Villanueva e Felipe Radío como voceiros adxuntos.

O principal obxectivo co que se parte é o de organizar a comarca de cara á vindeira manifestación que terá lugar o Día de Rosalía, o 23 de febreiro, en Santiago de Compostela, demandando unha maior implicación das administracións autonómicas na defensa da lingua galega.