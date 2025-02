El TSXG obliga a Ribadumia a pagar una multa de 9.001 euros por mala gestión del punto limpio

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha estimado la apelación de la Consellería de Medio Ambiente contra una sentencia del juzgado número 3 del Contencioso de Pontevedra en el que se exoneraba al Concello de Ribadumia de abonar una multa de 9.001 euros por una mala gestión de los residuos peligrosos en las instalaciones del punto limpio de Freixo, en Leiro.

El proceso se abrió después de una serie de actas de los inspectores ambientales de la Consellería, redactadas entre 2017 y 2019, en el que incidían en que en el punto limpio había residuos peligrosos que no estaban correctamente almacenados y etiquetados, por lo que se le puso la sanción más baja. El Concello recurrió y la sentencia inicial le daba la razón, al considerar que era la propia Consellería la encargada de poner a disposición de la administración autonómica parte de los materiales destinados a completar la instalación y que el incumplimiento y el retraso en la entrada fue lo que propició los hechos. La sentencia reconocía que sí se observaban deficiencias en la actuación municipal a la hora de almacenar residuos pero que la instalación no suponía realmente riesgos importantes.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia discrepa basando su decisión en dos cuestiones, la ausencia de justificación de las obras necesarias para guardar los residuos peligrosos, y la falta de identificación de los mismos. En su sentencia argumentan que «es cierto que cabe prueba en contra de lo que se hizo constar en las actas de los inspectores, pero también es cierto que dicha prueba n ose aporta». A ello se suma que el Concello de Ribadumia «reconoce que se trata de residuos peligrosos y que existieron incumplimientos y que, de la prueba practicada, se deduce que hubo un incumplimiento de sus obligaciones como gestor de residuos». Insiste en que «existió una gestión inadecuada de los residuos en la instalación» y aunque reconoce, como en la primera sentencia, que se llevaron a cabo actuaciones para acabar con esa situación, destaca que «en el acta de los inspectores se deja constancia de que no se está realizando un correcto almacenamiento, ya que no están ni separados ni etiquetados». En cuanto ala valoración de la prueba, el TSXG comparte en parte la efectuada en la sentencia apelada, pero no íntegramente, ya que «no se justifica la realización de todas las obras necesarias, a pesar de los requerimientos, y no se estaba identificando ni separando, evidenciando la concurrencia de culpabilidad, máxime, cuando es una administración el gestor de residuos, a la que se le exige una especial diligencia». Es por ello que estiman el recurso de la Consellería de Medio Ambiente y desestiman el contencioso interpuesto por el Concello contra la sanción de 9.001 euros y la reposición de la zona a su estado original.

La sentencia , que fue dictada a finales del pasado mes de noviembre, puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo o ante la propia sala del TSXG que la dictaminó.

PSOE Parlamento

Mientras tanto, el PSOE anunció ayer que llevará la situación del Punto Limpo de Ribadumia al Parlamento para que se pidan explicaciones a la Consellería de Medio Ambiente sobre los motivos por los que el punto limpio lleva cerrados desde hace meses. La formación que lidera Javier Mougán señala que las instalaciones «llevan cerradas desde que se finalizaron las obras sin que el gobierno municipal ofrezca una explicación clara, con respuestas evasivas cada vez que se les solicitaban en las sesiones plenarias».

Mougán exige al gobierno de David Castro «una aclaración pública sobre la parálisis de las instalaciones del punto limpio y el uso indebido de las instalaciones municipales para almacenaje de residuos». Insiste en que «es inaceptable que la inacción y la descoordinación del equipo de gobierno de Castro están perjudicando directamente a la salud y a la seguridad de los vecinos y que se prolongue de forma innecesaria el hecho de dejar de contar con un servicio necesario». Es por ello que exigen la apertura inmediata del punto limpio.