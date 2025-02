Los sanitarios del Hospital do Salnés exigen más seguridad ante los reiterados episodios de agresividad de los pacientes

El Hospital do Salnés se ha sumado a los centenares de médicos, enfermeros y personal sanitario que secundaron la concentración ante la falta de seguridad que sufren los profesionales de la salud. El detonante de esta protesta, en la que participaron más de 30 personas en Vilagarcía, fue lo sucedido en las Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña con la agresión con un arma blanca a un enfermero, intervenido y dado ya de alta, por parte de un paciente con problemas psiquiátricos y también a un vigilante de seguridad, en su caso con heridas leves.

La necesidad de encontrar soluciones a episodios de violencia, física y sobre todo verbal, que se produce en los centros de salud y hospitales es la demanda común. Tato Vázquez, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y uno de los concentrados ayer en Rubiáns, fue tajante al señalar que «hay que intentar acabar con este tipo de problemas. No estamos para ser amenazados». Según datos del Ministerio de Sanidad, en el año 2022 se notificaron un total de 13.210 agresiones a profesionales sanitarios en toda España. El dato parcial de 2023 es de 9.398 agresiones.

El coordinador de Urgencias del Hospital do Salnés dejó claro que allí tampoco son ajenos a una tendencia a la que hay que poner freno ya. En este sentido, recuerda el episodio vivido hace un año con una persona que no estaba en plenas condiciones mentales y que rompió con un bastón para el suero varias ventanas del hospital con enfermeros y médicos encerrados para no ser agredidos.

Uno de los aspectos en los que incide Tato Vázquez es en lo referido a la situación que se vive en los servicios de Urgencias: «Entiendo hasta el enfado de alguna gente, pero tienen que entender que los servicios se llenan porque hay muchos pacientes pendientes de ingreso. Tenemos un espacio finito y tenemos que atender según nos va entrando». En la misma línea, hace referencia el urgenciólogo a que «no estamos allí trabajando para hacer daño a nadie. Nadie desea que el servicio se dé mal, pero sin embargo nos encontramos con actos que no son tolerables».

El principal foco de preocupación de los profesionales sanitarios a la hora de garantizar su seguridad se refiere a los casos de desequilibrios psíquicos o estados de drogadicción o alcoholismo. A este respecto, Tato Vázquez considera que «hay que protocolizar los casos de pacientes agresivos o con patología psiquiátrica. Para ello tiene que haber una educación poblacional y garantizar la seguridad de profesionales y demás pacientes. Es un problema multifactorial que pasa por una labor educacional de raíz».

La gravedad de la situación es tal que lo sucedido en A Coruña es solo la punta del iceberg. «Es inadmisible que un enfermero, un médico o un técnico de emergencias vean su seguridad comprometida mientras desempeñan su labor, que no es otra que salvar vidas». Además, el presidente de Semes ha puntualizado que no se trata de hechos aislados: «Suceden hechos como este cada mes, porque no solo son las agresiones físicas, también las verbales».

Las especiales circunstancias en las que trabaja el servicio de Urgencias y la saturación que afecta a su dinámica diaria lleva a poner el foco en «la necesidad de resolver esos embotellamientos. Tenemos claro que las gerencias trabajan al 100% para que los profesionales se sientan seguros, pero al problema de las agresiones en los Servicios de Urgencias tenemos que darle una vuelta entre todos: Ministerio de Sanidad, Comunidades Autónomas… hay que cambiar esta dinámica que acontece de nuestros servicios».

En lo referido concretamente al Hospital do Salnés, Tato Vázquez recuerda que en solo un año «se superan las 50.000 atenciones. Eso es una media de 140 al día. Solo tenemos una persona en seguridad y es necesario, como mínimo, una persona más que esté adscrita a las zonas más calientes como es el caso de Urgencias».

«Las agresiones verbales se dan a diario»

Las complicadas situaciones a las que se tienen que enfrentar los profesionales sanitarios van incluso mucho más allá de las que salen a la luz pública. En esta línea, el urgenciólogo Tato Vázquez no pasa por alto que «son muchas más las veces que no se actúa ante la agresión verbal o ante la actitud intimidante. Muchas veces el profesional piensa que es buscarse más problemas todavía».

Ello no es óbice para que el responsable del servicio de Urgencias del Hospital do Salnés afirme con contundencia que «las agresiones verbales se dan a diario. Es cierto que la gran mayoría de los pacientes son personas comprensibles y educadas, pero también hay excepciones y en muchos casos son personas reincidentes en episodios de este tipo de conducta».

Entre los antecedentes de momentos especialmente comprometidos, Vázquez no pasa por alto la agresión a un médico que sucedió en Rubiáns hace ya 4 años. En este sentido, Semes, en su lucha contra la violencia hacia los profesionales sanitarios durante el ejercicio de su labor asistencial, cuenta con una plataforma de apoyo -#STOPagresionesYA-, a través de la cual pretende dar voz a los urgenciólogos que sufren agresiones; exigir a las instituciones medidas de protección e, incluso, personarse como acusación popular en aquellos casos en los que el juez determine que la agresión es «muy grave», con efectos evidentes sobre el profesional. Una lucha hacia la seguridad profesional que apunta a camino largo.