La coherencia de Esquerda Unida da aire al PXOM de O Grove

En 2023 los grupos municipales de Esquerda Unida (EU) y Partido Popular (PP) votaron a favor de la aprobación provisional del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de O Grove, elevado a pleno por el grupo de gobierno socialista, por entonces con mayoría absoluta.

El respaldo de la oposición no era imprescindible, pero sí necesario para sacar adelante un PXOM lo más consensuado posible, de ahí la importancia de aquel acuerdo histórico con el que se abría una nueva etapa.

El problema es que no sirvió de mucho, puesto que Costas, Patrimonio y Portos obligaron a introducir modificaciones, sobre todo de carácter técnico.

Así que el lunes próximo se votará de nuevo –es el tercer intento–, presentándose a la Corporación básicamente el mismo documento, pero ya mejorado, una vez atendidos los requerimientos recibidos.

Quiere esto decir que, «por coherencia», los que entonces votaron a favor también deberían hacerlo ahora, y eso es lo que parece que va a ocurrir.

Si el documento de 2023 fue aprobado sería incoherente no apoyar este documento en el pleno del lunes José Antonio Otero González — Portavoz de Esquerda Unida

Aunque solo Esquerda Unida se moja y baraja abiertamente actuar de este modo, lo cual permitirá sacar adelante este documento de una vez por todas, ya que los esquerdistas estarán propiciando con sus tres ediles la mayoría absoluta que se requiere para sacar adelante este documento y que ahora sí necesita el gobierno socialista de José Cacabelos, con solo 8 de 17 ediles.

Si se confirma el voto a favor de EU poco importará ya lo que hagan el PP y el BNG, que siguen «deshojando la margarita» ante un PXOM que el pueblo de O Grove reclama con insistencia desde hace décadas.

Lo importante ahora, por tanto, es el posicionamiento de Esquerda Unida, como casi siempre ejerciendo como primer partido de la oposición, aunque por número de ediles no lo sea.

Será su asamblea la que decida mañana, pero, a priori, votar a favor parece la única opción viable, coherente y justificable.

Su propio portavoz, José Antonio Otero González, lo deja claro. «En 2023 votamos a favor del PXOM porque se habían resuelto los informes iniciales de Portos y de Patrimonio –recuerda–, y también apreciamos que no existía disconformidad entre la ciudadanía con el documento que se presentaba».

Así que, «lo apoyamos porque somos sabedores de la necesidad de disponer de un PXOM, y aún no siendo el mejor posible, vimos entonces que sí mejoraba aquel otro que fue abiertamente rechazado por los vecinos en 2014», cuando lo presentó el PP.

Partiendo de esa base, «si aprobamos el documento en 2023 y lo que se plantea ahora es lo mismo pero incorporando lo que piden Patrimonio, Costas y Portos, entendemos que debemos ser coherentes con lo que hicimos en 2023 y volver a votar a favor».

Así que mañana «explicaremos a la militancia todos los pasos que se han dado y la documentación que posemos para tomara una decisión sobre nuestro posicionamiento final en el pleno, pero a priori, insisto, la coherencia nos hace pensar en que lo apoyaremos», remarca.

Para sentenciar: «Es una decisión de todos, pero no se entendería que ahora no votáramos a favor, porque no hay más modificaciones que las derivadas de atender las peticiones de Patrimonio y Urbanismo».

Sabe también el esquerdistas que, a posteriori, siempre hay margen de reacción y maniobra, porque siempre pueden detectarse «errores en algunos nombres, fichas o archivos, y dado que es un documento vivo seguiremos trabajando y se variará en función de lo que nos pidan y de lo que marque la Xunta, que es la que tiene la última palabra y nos devolverá el PXOM si encuentra algún error».

En definitiva, «si el documento de 2023 fue aprobado sería incoherente no apoyar este documento en el pleno del lunes», concluye José Antonio Otero González.

Esa coherencia y ese espíritu constructivo que promulga EU es el que espera encontrar el alcalde en todos los grupos de la oposición. Aún teniendo muchas dudas respecto al BNG, esgrime Cacabelos que «ojalá el PXOM saliera adelante con los 17 concejales de acuerdo».

«La ciudadanía necesita seguridad jurídica»

Lo cierto es que tras las últimas reuniones mantenidas y, sobre todo, después de lo ocurrido en la votación de 2023, cuando PP y EU votaron a favor del documento propuesto por el PSOE, el alcalde confía en que el lunes vuelvan a hacerlo.

«Y además los animamos a ello», desde el convencimiento de que «O Grove no puede seguir más tiempo sin PXOM», esgrime Cacabelos.

«Sería muy importante un acuerdo unánime», insiste, si bien es cierto que con el BNG ningún otro grupo parece contar. Y esto lo lleva a resaltar, por enésima vez, que «es exactamente el mismo documento que mostramos a todo el mundo en 2016, 2017, 2018 y 2019; el mismo con el que nos presentamos a unas elecciones municipales en las que logramos la mayoría absoluta».

Y repite también que vuelve a pleno «para atender las modificaciones que nos pide Patrimonio y porque la ley exige que lo hagamos así, pero urbanísticamente es el mismo documento y las condiciones de edificabilidad, tanto en el rural como en suelo urbano, también son exactamente las que los vecinos conocen ya».

El propio Cacabelos remarca que «se trata de decisiones técnicas» y que «el realizado fue un trabajo intenso y minucioso».

Para añadir que «llevan mucho tiempo pidiéndome el PXOM y ahí lo tienen, en la sesión del lunes, en la que no vale abstenerse porque eso es como votar en contra, ya que se requiere de mayoría absoluta y el pueblo de O Grove necesita de este documento».

Cacabelos también dice apreciar entre la ciudadanía que «quiere que se apruebe cuanto antes, porque urbanísticamente O Grove necesita tener la seguridad jurídica que solo da el PXOM y necesitamos aparcar para siempre el ‘decreto Cuiña’, ya que solo así se recuperarán proyectos paralizados desde 2002 y la gente sabrá dónde puede construir y dónde no».

El alcalde también sugiere que «al PSOE nadie le puede achacar falta de trabajo o diálogo, porque hicimos absolutamente todo lo que estuvo en nuestras manos para informar a los vecinos, aceptamos el 95% de la 4.000 alegaciones presentadas y, en definitiva, hemos puesto a disposición del pueblo el PXOM que quiere y necesita».

Incluso reconoce que «Urbanismo quizás nos mande cambiar algo más y posiblemente el documento tenga que volver a otra aprobación provisional posterior, pero al menos el lunes debemos dar un paso más al frente que se antoja decisivo».

Termina recordando que si se aprueba, «desde el martes volveremos a volcar toda la documentación en la web para que cualquier vecino pueda consultarla de nuevo».