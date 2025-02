Días de cine con Gogue en Vilagarcía

Marilyn Monroe, Marlon Brandon, Angelica Huston, George Lucas, Groucho Marx, El Gordo y el Flaco, Cristopher Lee o Robert de Niro son algunos personajes de la colección pictórica centrada en el cine elaborada por Gogue, un afamado caricaturista y colaborador de FARO DE VIGO cuya obra es sobradamente conocida. Y si no, puede verse ahora en Vilagarcía.

Clark Gable, Liza Minelli, Joker, «Cabaret», «Lo que el viento se llevó», «Casablanca», «Taxi Driver», «La Misión», «Bullit», «Master and Commander», «Drácula» o «Piratas del Caribe». No, no es esta una crónica cinematográfica –que también– sino una alusión a algunos de los actores, actrices y títulos más destacados de la historia del cine.

¿Qué tienen en común? Pues que son solo algunos de los nombres y títulos que impregnan la obra de José Ángel Rodríguez López, artística y popularmente conocido como Gogue.

Paco Luna fotografiando a Gogue mientras cuelga un cuadro. / M. Méndez

Forman parte de su colección «Días de Cine», una selección de dibujos que conforman una muy pequeña parte del trabajo realizado por este artista de O Grove, al que muchos conocen por las caricaturas que realiza y otros por tratarse del autor que cada mañana arranca una sonrisa a los lectores de FARO DE VIGO gracias a sus viñetas, protagonizadas por personajes como Floreano, Monchiña, Epifanio, Cachiña, Don Ramón O Cura y Fly.

Gran formato

Pues bien, resulta que algunos de los dibujos que ha realizado el artista en la colección «Días de Cine» fueron convertidos en cuadro de gran formato que despiertan enorme expectación allí por donde pasan.

Muchos han sido vendidos tras su paso por establecimientos como el restaurante grovense A Solaina, cuyas paredes estuvieron adornadas durante los últimos meses por algunas de esas obras.

Una joven fotografiando uno de los cuadros justo después de ser colgado. / M. Méndez

Y otras pueden verse ahora, y comprarse, en Vilagarcía, donde el propio Gogue y otro artista grovense, el fotógrafo Paco Luna, las instalaron ayer.

¿Dónde? Pues en la sala de arte en que se ha convertido la cafetería vermutería Stocolmo 2.0, que desde su inauguración hace una década no deja de mostrar todo tipo de expresiones artísticas en su interior.

Junto a las piezas casi de museo que expone de manera permanente, este conocido y concurrido local situado entre la calles peatonales de A Baldosa y Valentín Viqueira cuelga de sus paredes cada mes diferentes cuadros y fotografías que enriquecen la decoración del local.

El Stocolmo 2.0, con la exposición ya montada. / Paco Luna

Y este mes es el turno de Gogue, cuyos cuadros inspirados en el cine van como anillo al dedo al Stocolmo 2.0, despertando admiración y reconocimiento desde el primer momento.

Alabanzas

Tanto es así que ayer por la tarde, a medida que Gogue y Paco Luna desempaquetaban las obras de artes que iban colgando de las paredes de piedra de la cafetería, los clientes no dejaban de alabar y fotografiar tales trabajos.

Lógicamente no pueden verse todas la obras de Gogue, pero sí cinco grandes cuadros –es posible que los vaya reponiendo a medida que avance el mes y se vendan– en los que se muestra a reconocibles personajes cinematográficos que, a buen seguro, harán las delicias de cuantos en las próximas semanas tengan ocasión de disfrutarlos mientras degustan su consumición.