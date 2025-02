Estos son algunos de los bienes arquitectónicos que ampara el PXOM

Bienes de valor arquitectónico, arqueológico o etnográfico como el Gran Hotel La Toja, antiguas fábricas conserveras y de salazón, castros, yacimientos, hórreos, lavaderos y tantos otros, parecen a salvo con el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que la Corporación, municipal de O Grove pretende aprobar el día 10.

Así se desprende del nuevo documento urbanístico elaborado por el equipo redactor a instancias del gobierno que dirige José Cacabelos Rico, con el que se corrigen los errores detectados y se da respuesta a los requerimientos realizados por Patrimonio, Costas y Portos.

Entre ellos, los que hacían constar que no se había modificado la ficha del Gran Hotel La Toja y se mantenía su catalogación y la protección estructural «sobre un edificio que no mantiene ni el volumen ni las características de los edificios del antiguo balneario, el Pabellón de Habitaciones y el Comedor, y en el que las reformas realizadas supusieron la pérdida de los valores arquitectónicos e históricos del inmueble».

Además, «no se identifican elementos y espacios que se conserven merecedores de protección como requería el anterior informe» y la fachada que se protegía era «una construcción nueva sin valor cultural».

El informe de Patrimonio añadía que el edificio del Balneario figuraba en el Catálogo Arqueológico con una ficha específica en la que consta una protección ambiental del edificio, «identificando como elementos a proteger únicamente las fachadas».

Una vista aérea del Gran Hotel La Toja. / Iñaki Abella

Un nivel de protección contemplado para bienes «que no presenten un interés individual destacable» que «no es la que corresponde a un inmueble tipológicamente característico y con valores históricos y que forma parte del patrimonio arquitectónico de Galicia».

La respuesta del Concello a través del equipo redactor, así plasmada en el documento a aprobar el día 10, fue añadir en el apartado de «elementos a proteger» correspondiente al Gran Hotel La Toja «la protección de los jardines y balaustradas».

En el caso del Balneario, «de conformidad con el informe de Patrimonio se cambió en la ficha del catálogo su nivel de catalogación, pasando a ser ‘Estructural’, al igual que se incluyen expresamente en la ficha los elementos objeto de protección».

Meloxo

Algo parecido sucede con la identificada como Fábrica de Salga de Meloxo, en estado ruinoso, pues atendiendo a las peticiones de Patrimonio se amplió su nivel de protección, pasando de nivel Ambiental a nivel Estructural y añadiendo en su ficha que «cualquier intervención sobre el conjunto requerirá de la realización de un estudio y documentación de la factoría» para detallarlos elementos en ella existentes «con metodología arqueológica».

Las referencias esta fábrica y al Gran Hotel La Toja y su entorno son solo una muy pequeña parte del informe que adapta el PXOM, en el cual se hace constar que, como resultado del estudio de revisión y ampliación del catálogo arquitectónico y etnográfico, «estos pasaron de un total de 276 elementos a 364».

Es el resultado, por ejemplo, de incorporar el lavadero de Gandariña, un «portal y jardín» de la casa modernista de la calle de Luis A. Mestre y numerosos hórreos y elementos de molinos que no aparecían en el anterior documento.

Punta Cantodorxo

Elementos que se suman a los de un Catálogo de Bienes Arqueológicos en el que aparecen localizaciones como Castro de Punta Cantodorxo, Currelos do Monte (playa Lobaxeira), Veiga Grande (A Gandariña), O Castriño, Adro Vello (O Carreiro), Mámoa de Feáns, As Moutas de Nartallo, Castro do Monte Siradella-Monte do Castro, Achado de Punta Moreiras (playa de Moreira), Achado Calcolítico de Adro Vello (playa de Barreiriño) y Mámoa de Con do Loureiro.

En relación con todo esto, y para que el lector se haga una idea de lo complejo y farragoso que puede resultar la confección de un PXOM, cabe destacar que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural alertó de que no se incorporaron al Catálogo del PXOM elementos que forman parte de Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia como la casa del viejo despacho de Renfe, de cuya existencia muy pocos sabrán.

A lo que se responde desde el equipo redactor diciendo que «dado que ese elemento está desaparecido, no procede incluirlo en el Catálogo, por lo que se incluye en el apartado ahora incorporado en la Memoria del Catálogo como ‘Bens excluidos’».

Restos de fábricas de conservas y salazón

Entre los casos complejos que fue preciso resolver para satisfacer los requerimientos de Patrimonio está el de la llamada Fábrica de Conservas Yáñez e Areán, fundada en 1904 y que se habría levantado sobre una antigua salazonera, «en la que concurre un significativo valor industrial y que tiene relación con el embarcadero de Porto Meloxo, conservándose parte de los muros exteriores sin tener constatado si en su interior se conservan elementos enterrados de la antigua salazón».

Patrimonio censuró que dicha instalación no había sido incorporada al Catálogo, a lo que se contesta desde O Grove diciendo que «del propio requerimiento de Patrimonio se deduce que faltan datos para justificar lo solicitado».

Y ni siquiera hay forma de saber si esos restos se corresponden con la citada conservera.En cualquier caso, y teniendo en cuenta la proximidad al embarcadero de Porto Meloxo, «la Fábrica de Conservas Yáñez e Areán se correspondería, con toda probabilidad, con alguno de los cuatro elementos que fueron incorporados ahora al Catálogo de Patrimonio Industrial»: Fábrica Conserveira Meloxo 1, Fábrica Conserveira Meloxo 2, Fábrica Conserveira Meloxo 3 y Fábrica Conserveira Meloxo 4. De ahí que el equipo redactor considere que «al incorporar estas cuatro conserveras se da cumplimiento al informe».