El PP vaticina el fracaso del Plan de Mobilidade de Vilagarcía

El Partido Popular de Vilagarcía emitió ayer un comunicado en el que vaticina el fracaso del Plan de Mobilidade Sostible (PMUS) de Vilagarcía, que se aprobó recientemente sin que se presentase una sola alegación. Los conservadores consideran que el gobierno de Alberto Varela será incapaz de llevar a cabo las medidas que contempla el documento porque los vecinos se lo impedirían.

«Que salga a la calle y que le explique a los vecinos que van a peatonalizar casi todo el centro, que van a aislar a las parroquias y que van a eliminar cientos de plazas de aparcamientos», señala la formación que lidera Ana Granja.

El ejecutivo municipal reprochó al PP que no presentase ni una sola alegación al PMUS pese a la beligerancia que mostró contra el documento en los plenos, y el Partido Popular responde que no lo hizo porque tal y como manifestó el alcalde en su día, «el PMUS es una estrategia, y no es nada vinculante».

El PP vilagarciano está convencido de que el Concello no se atreverá a aplicar las medidas del Plan de Mobilidade sin antes consensuarlas con los vecinos, pero que estos no aceptarán más peatonalizaciones. «Pueden elaborar todos los proyectos que quieran e ignorar a la oposición, pero nunca podrán pasar por alto a los vecinos, y al final son los vilagarcianos los que rechazarán todas sus propuestas, dando la razón a las quejas y propuestas del Partido Popular», continúan.

En este sentido, aseguran que el PMUS aboga por cerrar al tráfico más calles en el entorno de la iglesia parroquial de Santa Eulalia o del río de O Con.