A Plataforma Queremos Galego celebra o seu plenario en Vilagarcía

A plataforma Queremos Galego na comarca do Salnés abre as portas do seu plenario, que se vai celebrar mañá en Vilagarcía a partires das 20.00 horas, a colectivos, asociacións e cidadáns en particular. Esta entidade é unha iniciativa cidadá que busca fortalecer o uso do galego en todos os ámbitos da vida pública e privada, promovendo a súa normalización e visibilidade. A través de encontros como este, pretende crear un espazo de diálogo e colaboración entre todas as persoas e entidades comprometidas co futuro da lingua. Estarán encima da mesa todas as achegas e propostas para reverter a dramática situación da lingua, así como a organización dende a comarca para a vindeira manifestación en Santiago de Compostela.

A Plataforma leva moito tempo alertando da situación pola que atravesa a lingua galega, cunha constante perda de falantes sen que a administración autonómica actúe, algo que é apreciable nos datos sobre o uso e coñecemento do galego facilitado spolo IGE.

É por iso que convocou unha gran manifestación na defensa da lingua para o vindeiro 23 de febreiro, na que se reclamaran medidas de defensa e promoción da lingua galega por parte da administración.