La cuesta de enero destruye empleo en la comarca de O Salnés

Los meses de enero no suelen ser una buena época para el empleo y el de 2025 no ha sido una excepción, aunque el incremento ha sido bastante ligero, ya que no alcanza el 1,5%. Los datos facilitados ayer por la Xunta apuntan a que la comarca ha visto incrementado su número de desempleados en 71 personas, pasando de las 4.875 con las que se cerró el año anterior, a las 4.946 con las que arranca este. Los motivos vuelven a encontrarse en el sector servicios que, tras la campaña de Navidad en el comercio o en la hostelería, ve reducida su actividad y, por ende, el número de empleos. Entre los municipios que han incrementado su número de desempleados destaca el de A Illa de Arousa. En ese concello se ha pasado de 117 a 140 personas en situación de desempleo, es decir, un incremento porcentual del 16,5%. Ese porcentaje es el más alto, pero también destaca el de Cambados (4,2% al incrementarse en 24 personas el número de parados) o el de Sanxenxo, también por encima de la media, con un 1,79%. Vilagarcía, la ciudad más poblada de la comarca, también registró un incremento mínimo, del 0,80%.

En el lado contrario están tres municipios, O Grove, Ribadumia y Vilanova, donde la cifra de desempleados ha experimentado una ligerísima caída, es decir, se ha conseguido crear empleo. El porcentaje más significativos es el de Ribadumia, que ha conseguido crecer un 3,5% tras reducir su cifra de desempleados en seis personas, mientras que Vilanova y O Grove han visto reducido el número de desempleados en unos pírricos 0,62 y 0,78%.

Al igual que en otras etapas, la incidencia por sectores es más importante en el servicios, que suma el 69,7% de los desempleados que hay en estos momentos en la comarca de O Salnés, con 3.452 personas. El siguiente sector más afectado por el paro sería el industrial, aunque la incidencia es de un 11,2%. También destaca el número de personas que buscan por primera vez un empleo, que es de 384, es decir, un 7,76%. En lo que a sectores poblacionales se refiere, el paro sigue cebándose con las mujeres que suponen el 54,22%, es decir, 2.682 personas en situación de desempleo.

En el Ullán, paradójicamente, el desempleo decreció en 13 personas gracias a los nueve puestos de trabajo que se crearon en Valga y a los siete de Catoira. En Pontecesures, se incrementó el número de parados en tres personas.